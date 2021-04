Da domani notte crollo delle temperature e gelate in arrivo in Trentino

A partire dalla prossima notte possibili locali gelate da irraggiamento nella zone pianeggianti e poco ventilate. A lanciare l’allarme gelate sono le previsioni di meteo Trentino.

Nella notte fra lunedì e martedì passaggio di un fonte freddo con possibili brevi rovesci sparsi, nevosi oltre gli 800 metri di altezza e localmente sotto nelle prime ore di martedì.

Le temperature subiranno un sensibile calo soprattutto in quota mentre nel fondovalle più basso il foehn e la nuvolosità manterranno le temperature sopra lo zero. Martedì sono previsti forti venti settentrionali con freddo foehn in molte valli del Trentino. Nella notte fra martedì e mercoledì possibili gelate da avvenzione sopra gli 800 metri e, dover cesserà il vento, le temperature scenderanno anche fino a meno 5 sotto zero anche a quote basse.

Mercoledì ancora venti settentrionali con foehn in valle. Temperature ancora molto sotto la media specie in montagna. Nella notte tra mercoledì e giovedì il vento cesserà quasi ovunque e le temperature torneranno a scendere sotto lo zero anche a quote basse e pianeggianti. il termometro potrebbe scendere la notte anche a 8 sotto lo zero. Giovedì poi temperature in aumento soprattutto in montagna.

Nella notte fra giovedì e venerdì formazione di inversione termica con possibili locali gelate nelle zone pianeggianti e poco ventilate.

Attenzione anche al transito sulle strade che per la pioggia gelata a contatto con il fondo stradale potrebbero diventare molto pericolose.

