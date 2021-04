Coronavirus: 2 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Vaccini superano 100 mila somministrazioni

Il bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in questa domenica di Pasqua riporta 2 nuovi decessi e 169 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni sono oltre 104.000 e rimane stabile, seppur alto, il numero dei ricoveri in rianimazione.

Nel dettaglio, 1.262 tamponi molecolari (709 quelli analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 553 alla Fem) hanno identificato 108 nuovi casi positivi e confermato 55 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Da 697 test rapidi sono invece stati individuati 61 ulteriori soggetti positivi.

Tra i nuovi contagiati, 100 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 66. Sono quindi 3 i contagiati con sintomi

Oggi si registrano 39 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 10 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni. Tra le classi più mature invece troviamo 21 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 12 tra 70-79 anni e 8 di 80 e più anni.

Gli ospedali ieri hanno dimesso 8 pazienti, ma sono stati 13 i nuovi ingressi. Il numero complessivo dei pazienti covid pertanto è pari a 234, di cui 51 in rianimazione. In ospedale è avvenuto anche 1 dei decessi riportati oggi dal rapporto: si tratta di 2 uomini, età media 77 anni.

Il dato relativo ai guariti indica 84 nuovi casi, per un totale pari a 37.704. Infine i vaccini: questa mattina le somministrazioni erano arrivate a 104.146, di cui 34.437 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 46.438 dosi, mentre sono 13.919 quelle riferite alla fascia 70-79 anni.

