Valle dei Mocheni, scontro fra il camion delle nettezza urbana e un ape: 83 enne grave

Incidente stradale pochi minuti prima delle 9.30 di stamane sulla Provinciale 8 che attraversa la valle dei Mocheni tra gli abitati di Sant’Orsola Terme e la frazione Mala.

Per cause in corso di accertamento un camion della nettezza urbana che stava facendo manovra e un ape condotta da un uomo si sono scontrate facendo ribaltare il mezzo.

Un uomo di 83 enne è rimasto incastrato fra le lamiere nel mezzo. Immediato l’allarme alla centrale 112 che ha attivato i soccorsi con un ambulanza di Trentino Emergenza partita da Pergine l’auto sanitaria e da Mattarello è stato richiesto il supporto dell’elicottero che in pochi minuti e atterrato nelle vicinanze del incidente

Pubblicità Pubblicità

Alcune squadre dei vigili del fuoco di Sant’Orsola Terme e Pergine con le pinze idrauliche hanno aiutato ad estrarre il ferito dal veicolo che è stato poi affidato al personale sanitario che dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato all’ospedale di Trento in codice rosso.

L’anziano 83 enne è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

Pubblicità Pubblicità