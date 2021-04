Ton, approvato il bilancio da 3 milioni e 165 mila euro

«Abbiamo deciso di avere prudenza negli stanziamenti, in primis per la delicata situazione generale in cui ci troviamo, che potrebbe riservarci qualche imprevisto al quale vorremmo poter far fronte efficacemente. Non abbiamo comunque rinunciato a definire un piano opere e a garantire adeguate risorse, soprattutto per i servizi alla cittadinanza».

Con queste parole il sindaco di Ton Ivan Battan (nella foto) ha introdotto la seduta online del Consiglio comunale dell’altra sera, durante la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 che ammonta a quasi 3 milioni e 165 mila euro.

Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid, il primo cittadino ha illustrato come il bilancio si basi sul nuovo programma di consiliatura, in particolar modo sul DUP (Documento Unico di Programmazione), tracciando gli elementi generali su cui si fonda l’azione di governo, con l’auspicio che non manchino i suggerimenti da parte della minoranza.

Tra le risorse stanziate, poco più di 500 mila euro sono coperti dal Fondo Strategico Territoriale per la realizzazione di alcune opere fondamentali: la sistemazione della strada Toss-Dardine, la realizzazione del sistema di monitoraggio dell’acquedotto comunale e l’intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.

Non mancheranno la manutenzione di cimiteri, immobili e impianti sportivi, parchi pubblici e giardini. Così come l’acquisto di varie attrezzature per efficientare il cantiere comunale. È prevista inoltre la riasfaltatura di alcune strade comunali.

Saranno anche portati a termine i lavori di somma urgenza al muro del cimitero dei Masi, a cui si accompagna la valorizzazione del sito Natura 2000 sul Monte Malachino attraverso la realizzazione di un punto informativo e un percorso didattico nella zona del Dracocephalum austriacum.

Si sta iniziando anche a pianificare la riorganizzazione della pedonalizzazione in alcune frazioni. Come ha sottolineato il sindaco, si tratta di progetti che al momento non trovano spazio perché dipendenti dai finanziamenti della Provincia, ma che sono comunque importanti e motivo di confronto per arrivare a finalizzare gli interventi.

«Il bilancio – ha aggiunto Battan – comprende anche le risorse per sostenere le nostre associazioni, dal sociale allo sport, sperando vivamente che tutti possano riprendere le proprie attività. Sono previsti diversi progetti da realizzare in collaborazione con il volontariato, le cooperative sociali, le scuole, le associazioni, le aziende. Senza dimenticare gli enti sul territorio, a partire dalla Comunità di Valle con la quale collaboriamo fattivamente attraverso il commissario Silvano Dominici, sempre attento e presente».

Nel documento stati inoltre inseriti i fondi statali per la concessione di contributi alle attività economiche sul territorio comunale che hanno sofferto a causa della pandemia da Covid-19, risorse assegnate al Comune con DPCM 24 settembre 2020. Fondi che vedranno il finanziamento anche negli anni 2022 e 2023.

«Questo bilancio ci permettere di raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati per questa legislatura e che intendono creare i presupposti affinché Ton possa continuare a migliorare nei prossimi anni – ha detto il sindaco –. Un Comune, il nostro, che sta crescendo anche dal punto di vista demografico: ad oggi, infatti, Ton conta 1.319 abitanti».

La parola è quindi passata alla vicesindaco Orietta Viola, che per competenza è entrata nel dettaglio dei dati e delle opere.

Durante la seduta di Consiglio, sono stati poi approvati il bilancio consuntivo e quello preventivo dei Vigili del Fuoco volontari guidati dal comandante Claudio Fedrizzi, ai quali il sindaco ha rivolto un ringraziamento per il loro contributo imprescindibile nel garantire la sicurezza della cittadinanza intera.

Ivan Battan ha quindi concluso ringraziando tutta la popolazione, i consiglieri, gli assessori Orietta Viola, Francesco Paternoster e Angelo Fedrizzi, gli uffici comunali e i dipendenti del cantiere per il supporto, l’aiuto e il lavoro svolto in questi mesi.