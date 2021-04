Rovereto: 50 enne investita in viale Trento

Investimento di un pedone questa mattina poco dopo le 11 in viale Trento nel quartiere Brione a Rovereto nei pressi delle strisce pedonali. Per cause in corso di accertamento una donna di 50 anni mentre attraversava e stata urtata da un veicolo che l’ha fatta volare a terra.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai passanti e dall’autista del mezzo che si è fermato in attesa dei sanitari. Sul posto è arrivata in pochi minuti un ambulanza del 118 partita dall’ospedale di Rovereto che ha prestato le prime cure alla donna.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono giunte sul posto le forze dell’ordine. La donna dopo essere stata stabilizzata e stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Rovereto per accertamenti.

