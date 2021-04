Risorgere con il perdono

In occasione della Pasqua può essere utile ricordare la forza straordinaria del perdono, intimamente collegato a questa grande festività. Perdonare infatti, significa in un certo senso risorgere, rinascere, e far rinascere.

Romano Guardini, sacerdote e filosofo che fu maestro di Werner Heisenberg, Hannah Arendt e Benedetto XVI prima di perdere la cattedra a causa dell’ascesa del nazionalsocialismo, notava che in una preghiera fondamentale del cristianesimo, il “Padre nostro”, si dà un’importanza, assente nel mondo antico, al perdono.

Il cristianesimo è così incentrato sul perdono che un cristiano “rinasce dall’acqua”, con il battesimo (che è anche “perdono” del peccato originale); è perdonato, nel sacramento della confessione, e deve perdonare (secondo la già citata preghiera del “Padre nostro”). Perdono sta insieme a pentimento.

Cos’è il pentimento? Il voler dar vita a qualcosa di nuovamente nuovo! E’ il desiderio di ripartire, di rinascere, magari dopo un peccato mortale, cioè dopo qualcosa che ha ucciso non il nostro corpo, ma la nostra anima.

E il perdono? Ciò che può ridar vita ad un rapporto incrinato, ad una relazione in difficoltà, che può cancellare una ferita mortale all’anima…

Pur in una prospettiva laica, Hannah Arendt condivideva questo pensiero, e lo analizzava: il perdono è qualcosa di miracolosamente natale, nasce lì dove sembrava aleggiare la fine; fa rinascere ciò che era sul punto di perire: «[…] l’atto del perdonare non può mai essere previsto; è la sola reazione che agisca in maniera inaspettata e quindi ha in sé, pur essendo una reazione, qualcosa del carattere originale dell’azione. Perdonare, in altre parole, è la sola reazione, che non si limita a re-agire, ma che agisce in maniera nuova e inaspettata». (Hannah Arendt, Vita activa, La condizione umana).

Il perdono, in altre parole, fa rinascere sia colui che lo concede, sia colui che lo riceve; risana il ferito e il feritore, cancellando il ricordo doloroso; permette di ripartire a ciò che si era fermato; fa nuovo ciò che stava per diventare troppo vecchio; lava ogni macchia e ridona freschezza alla relazione.

In un bellissimo film americano, October baby, alla protagonista, Janna Jessen, sopravvissuta ad un aborto per avvelenamento e devastata interiormente dall’odio per sé e la madre che ha cercato di ucciderla, un sacerdote dice queste parole: “…capisco… San Paolo apostolo scrisse una lettera ai Colossesi in cui diceva: ‘come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi’. Cristo ti ha perdonata, e poiché lui ti ha perdonata anche tu hai il potere di perdonare, di scegliere di perdonare. Liberati, l’odio è un peso, un peso che non devi più sopportare, solo nel perdono puoi essere libera, perdono che va ben oltre la tua comprensione, o la mia…”.

Questa breve riflessione sul perdono e la sua capacità di liberare, di far rinascere, si sposa bene con un grande filosofo, Blaise Pascal ( https://voce24news.it/filosofia-per-tutti-pascal-luomo-come-paradosso-e-mistero/?series=984).

Egli infatti invitava tutti a tener sempre presenti sia la nostra miseria, sia la nostra grandezza: l’uomo che si pente, cioè che sa di essere bisognoso di ricevere il perdono, è anche più predisposto a donarlo agli altri, laddove l’uomo che si ritiene infallibile e sempre nel giusto (senza esserlo), sarà inevitabilmente spietato e duro nei confronti del suo prossimo.