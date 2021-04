Parcheggio selvaggio: Via Pont dei Vodi assediata dai furgoni Amazon

La fotografia documenta la situazione di ieri pomeriggio alle 18 in Via Pont De Vodi assediata dai furgoni di Amazon parcheggiati ovunque e come ben si vede nello scatto di L.P., impedivano anche l’accesso alle abitazioni.

La convivenza ormai è al limite del tollerabile anche perché non sono nemmeno da sottovalutare le problematiche legate al parcheggio selvaggio delle vetture private lasciate ovunque per tutto l’orario di lavoro.

Il Circoscrizione è stato approvato all’unanimità un documento che ha segnalato, pur non essendocene bisogno essendo una situazione nota da tempo, all’amministrazione comunale lo stato delle cose, ma al momento non ci sono stati riscontri.

Anzi l’unica volta nella quale si sono viste arrivare le forze dell’ordine è stato in occasione dello sciopero dei padroncini della scorsa settimana, poi più nulla.

I residenti fanno notare come oltre agli ampi spazi interni delle sede del magazzino Amazon, in zona ci siano anche dei capannoni vuoti che potrebbero essere presi in affitto e utilizzati come parcheggio notturno per i furgoni e diurno per i mezzi dei dipendenti.

La situazione è ormai insostenibile anche per l’inquinamento procurato dal continuo transito dei mezzi, ma anche per le immondizie abbandonate ovunque al termine dei turni di lavoro.

