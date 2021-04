Le aziende di ristorazione in prima linea per il tirocinio degli allievi del C.F.P. Enaip di Ossana

Il Centro Formazione Professionale Enaip di Ossana in Val di Sole prosegue la formazione dei suoi studenti impegnati nel raggiungimento degli obbiettivi di qualifica dei suoi allievi.

L’istituto ha sempre dato priorità ai tirocini ed alla formazione, che in contesto lavorativo fanno parte dei piani di studio della formazione professionale e prevedono un inserimento degli allievi nelle aziende di settore, che vanno da un minimo di tre settimane per le classi terze e di tre mesi per gli allievi delle classi quarte.

Come noto il settore turistico è uno dei più colpiti dalle restrizioni per il contenimento del contagio, ed il ritardare della partenza delle attività lavorative non ha fornito immediate garanzie sulla possibilità di avviare le esperienze di tirocini direttamente nelle aziende. Esperienze che hanno un significativo e insostituibile valore formativo in termini di apprendimento e che, come risaputo, costituiscono il canale privilegiato per il successivo inserimento lavorativo.

Il CFP di Ossana si è pertanto attivato nella definizione di attività alternative e/o complementari di alternanza scuola-lavoro che garantiscono l’acquisizione di competenze e abilità previste dai Piani di Studio in relazione alle esperienze di stage (terzo anno) e di formazione in contesto lavorativo (quarto anno).

Le attività sostitutive alla formazione in contesto lavorativo (quarto anno) attivate a febbraio sono state:

– viste guidate aziendali ‘virtuali’ e testimonianze di operatori aziendali che possano raccontare i diversi livelli di responsabilità e le caratteristiche del contesto lavorativo di settore;

– attività di gestione simulata di strutture atte alla ristorazione, avvalendosi di spazi esterni alla scuola in partenariato con importanti aziende come l’Azienda Agricola Bellaveder di Luchetta Tranquillo a Faedo;

– attività di predisposizione e realizzazione di prodotti/servizi ‘su commissione’ da parte dell’Azienda di Promozione Turistica della Val di Sole;

– giornate di laboratorio con esperti esterni che hanno portato all’interno della scuola la loro professionalità, trasmettendo competenze ed entusiasmo che in questo momento risultano ancor più preziose.

Tali attività hanno permesso di valutare le reali opportunità in termini di attivazione della formazione in azienda e degli stage a partire dalla metà di marzo, avvalendosi di prestigiose strutture che attualmente lavorano grazie alla possibilità di poter definire dei contratti con aziende di vari settori che lavorano nel nostro territorio e necessitano di strutture che erogano servizi di ristorazione almeno a pranzo.

Questi tirocini hanno certamente arricchito il percorso scolastico degli allievi di terza e quarta, ma gli insegnanti dell’area tecnica professionale (Gianni Bernini, Guglielmo Pippa, Luca Cinquegrana, Mariano Dell’Eva, Paola Mosca, Raffaele Albasini) non si sono fermati a questo e si sono comunque attivati nella ricerca di strutture che lavorano nonostante il Trentino sia ad oggi soggetto a chiusure restrittive.

Le esperienze di stage (terzo anno) si sono quindi realizzate in maniera tradizionale anche grazie al supporto offerto in prima persona dai Presidenti dall’Associazione Ristoratori, e precisamente Nicola Molignoni per la sezione Val di Non e Matteo Zanella per la sezione Val di Sole, i quali, a seguito di un incontro tenuto con il Direttore dell’Istituto Luca Branz, hanno contattato i propri associati chiedendo di mettersi a disposizione della scuola. L’adesione è stata importante, e così i 37 allievi frequentanti la classe terza hanno trovato una collocazione per svolgere lo stage nel periodo dal 1 al 20 marzo.

All’iniziativa hanno aderito: De Eccher, Ristorante Giardino, Antica Trattoria, Pasticceria Ramus di Cles, Ristorante Da Pino a San Michele, Niagara a Cusiano, Pizzeria Dolomiti e Ristorante Al Ponte di Dimaro, Al Foss e il Ristorante Alpino di Vermiglio, La Casa Marzapane a Pellizzano, Macelleria Anselmi e l’Enoteca Malanotti di Croviana, La Spleuza a Monclassico, Il Caffe’ Centrale di Mezzocorona, La Vecchia Canonica e il Caffè de Oliva di Malè, Bistrot 27 a Fondo, Pasticceria dalla Torre di Commezzadura, HOP’s Food Drink Shop, Lago Rotondo di Mezzana.

I 23 allievi della classe quarta hanno invece iniziato il 15 marzo la formazione in contesto lavorativo che terminerà il 9 aprile nelle seguenti strutture: Pizzeria Albert, Black Sheep Raw a Trento, Antica Trattoria, De Eccher, Ristorante Giardino a Cles, Casa del Campo a Madonna di Campiglio, Enoteca Malanotti a Croviana, HOP’s – Food Drink Shop, La Casa Marzapane a Pellizzano, La Spleuza di Monclassico, Pasticceria dalla Torre a Commezzadura, Quellenhof Lazise a Lazise, Ristorante Alpino a Vermiglio, Ristorante Da Pino a San Michele, Ristorante tipico Al Molin a Rabbi.

Una partnership che nasce da una necessità del momento ma che certamente ha avviato un processo di collaborazione che porterà ad ulteriori collaborazione utili alla crescita dell’offerta formativa della scuola e degli allievi.

Ai ristoratori ed albergatori che hanno supportato la scuola in questa importante azione di sistema vanno i ringraziamenti più sentiti della direzione, degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie.