Incendio sulla Marzola, intervengono i vigili del fuoco – IL VIDEO

Una colonna di fumo proveniente dal bosco della Marzola tra gli abitati di Povo e Villazzano ha fatto scattare l’allarme con l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco di Povo, Villazzano e Cognola e la squadra dei vigili permanenti di Trento che con diversi mezzi quali autobotte, incendi carrelli boschivi, e mini botte stanno operando sull’incendio che e partito nel bosco alla zona della Ziverana.

Nella zona ci sarebbero vicine all’incendio delle abitazioni. La colonna di fumo è visibile anche nella sottostante città di Trento.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.00 odierne. Complice il terreno secco e il forte vento che sta soffiando nella giornata odierna il fuoco ha trovato facile terreno prendendo una porzione di bosco.

I vigili stanno cercando di spegnerlo e controllarlo per fermare il fronte del fuoco.

Dato il terreno impervio e stato richiesto l’intervento del elicottero dei vigili del fuoco permanenti con l’apposita benna con l’acqua presa dal vascone improntato dai vigili ha effettuato diversi lanci per controllare l’incendio.

Spento l’incendio per i vigili del fuoco inizierà la meticolosa opera di bonifica per far si che le braci rimaste accese non possano ripartire. Le operazioni dureranno fino a tarda sera. Per capire le cause sono in corso degli accertamenti da parte della forestale.

