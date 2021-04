Inaugurato a Pergine da Fratelli d’italia il decimo circolo territoriale. È intitolato ai patrioti Garbari e Petri

Ratificato oggi il decimo circolo territoriale di Fratelli d”Italia in Trentino. Lo annuncia il responsabile Provinciale Organizzazione di Fratelli d’Italia Roberto Biscaglia, (nella foto con Giorgia Meloni) d’intesa col commissario provinciale Senatore Adolfo Urso.

Il nuovo Circolo territoriale nasce a Pergine Valsugana ed è dedicato ai due Patrioti caduti durante il primo conflitto mondiale Mario Garbari e Guido Petri.

“Tale circolo si è rapidamente configurato con l’aggregazione dei militanti del capoluogo dell’alta Valsugana e mira ad essere il luogo di riferimento per le iniziative politiche di FdI in tutta quest’area. Più in generale, il varo del Circolo “Pergine Valsugana” conferma la rapida accelerazione della penetranza di Fratelli d’Italia nella società trentina e della sua strutturazione nel territorio.” – Spiega Biscaglia

Pubblicità Pubblicità

Con questo i circoli territoriali di Fratelli d’Italia diventano, come detto, dieci. Un movimento in grande crescita quello di Giorgia Meloni in Italia e in Trento dove nel giro di un anno, fatto unico nel panorama nazionale, sta raccogliendo consensi incredibili con l’inserimento di ben 3 consiglieri provinciali.

Ad oggi il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia è il secondo dopo quello della Lega.

Il movimento ha realizzato negli ultimi 12 mesi anche quattro circoli ambientali dedicati ad approfondimenti tematici di settore, «segni inequivocabili di un interesse verso FdI e di un fervore intellettuale e culturale che non ha eguali nel passato» – Aggiunge Biscaglia.

Pubblicità Pubblicità



«I tesserati oggi superano i 750, sono più che decuplicati in 10 mesi, accompagnati da una forte capacità di aggregazione negli Enti Locali, in Provincia e nei Comuni. Numeri impressionanti, raggiunti durante questo periodo di Commissariamento provinciale da parte del Sen. Urso – conclude Biscaglia – che sono tuttavia solo un inizio e che lasciano intendere senza equivoci che FdI, mettendo in campo coerenza, serieta’, competenze e determinazione sta riscuotendo nel Trentino un successo senza precedenti.»

CHI SONO GARBARI E PETRI? Bisogna sottolineare che i due alpini perginesi ricordati nella seconda lapide non erano cittadini italiani ma austriaci e, arruolandosi volontari nell’esercito italiano, rischiavano la condanna a morte come disertori se catturati dal nemico (ciò che accadde a Battisti, Chiesa, Filzi e Sauro).

Il loro nome è citato anche nella lapide di Trento che ricorda i caduti dell’Associazione Studenti Trentini nella I Guerra Mondiale. Garbari (medaglia d’argento al V.M.) cadde sul versante orientale del Monte Grappa nel dicembre 1917.

Petri era nato nella frazione di Serso il 7/3/1895; era studente di Medicina a Roma e si arruolò nell’esercito italiano combattendo sul Col di Lana e ad Oslavia; promosso ufficiale, fu inviato sul Pal Grande, nelle Alpi Carniche; qui, in una notte di guardia in trincea, fu ucciso da un proiettile; venne insignito di medaglia di bronzo al V.M. alla memoria.