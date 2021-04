Gli All Blacks difendono la tradizione dalla speculazione

La tradizione non è in vendita, nemmeno per 276 milioni di dollari. La pensano così gli All Blacks che hanno respinto la ricca offerta da un gruppo di speculatori statunitensi che volevano acquistare i diritti della canzone maori dei rugbisti neozelandesi.

Per i giocatori monetizzare la “haka” sarebbe stato come commercializzare la loro storia equiparando il loro inno ad una qualsiasi canzone commerciale.

Ma il rifiuto degli All Blaks va oltre lo sport, perché il loro ballo propiziatorio che le squadre maschili e femminili mettono in scena prima dell’inizio delle partite sin dall’ottocento con gesta di guerrieri che cantano appartenenza e tradizioni.

Aspetti che non interessano minimamente agli speculatori che appena hanno intravvisto la possibilità di un affare ci si sono gettati a pesce, ma sono stati placcati. In Nuova Zelanda il Covid è stato sconfitto, ma ha lasciato criticità a livello finanziario tant’è che la Federazione neozelandese di rugby sta valutando la possibilità di cedere una quota pari al 15% dei diritti commerciali per ottenere liquidità immediata, necessaria perché nel 2020 la Federazione ha perso 45 milioni.

Le offerte sono state immediate e tra queste quella del fondo statunitense Silver Lake che ha valutato gli All Blaks 2 miliardi di dollari, ma nei 276 milioni offerti avrebbe voluto includere anche la haka.

Immediata però l’opposizione di giocatrici e giocatori che hanno difeso una danza nella quale si riconosce tutto il popolo neozelandese e che rispecchia le tradizioni polinesiane. Ufficializzata la posizione degli atleti e trasmessa alla Federazione: in gioco non ci sono solo i soldi, ma anche senso di comunità e cultura l’affare è saltato.

