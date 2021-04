Avviso di interesse per medici, infermieri e OSS che hanno conseguito la professione all’estero

Approvato l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto a medici chirurghi, infermieri ed operatori socio-sanitari (OSS) che hanno conseguito all’estero la professione ed intendessero esercitarla temporaneamente sul territorio provinciale, durante l’emergenza da Coronavirus.

Le domande da parte dei professionisti possono essere trasmesse, al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza provinciale fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga della normativa in materia definita a livello nazionale.

Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, che spiega: “Vogliamo accogliere le manifestazioni di interesse di professionisti sanitari che hanno conseguito la propria professionalità all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di costituire degli appositi elenchi provinciali per permettere alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che lo ritengono opportuno, purché impegnate nell’emergenza da Covid-19, di selezionare i professionisti che maggiormente rispondono alle proprie esigenze per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria”.

Si tratta di un’applicazione del Decreto Legge 18/2020, come da ultimo modificato con legge n. 21/2021, che consente appunto l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale di qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario che possiedono un titolo conseguito all’estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute.

I professionisti che fanno domanda e che risultano idonei vengono iscritti in specifici elenchi, stilati in ordine esclusivamente alfabetico, messi a disposizione delle strutture sanitarie, pubbliche e private, nonché delle strutture socio-sanitarie, che possono così potenziare le proprie risorse, dopo avere verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

Info – Le domande vanno presentate al Servizio provinciale Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, mail: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

C’è tempo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga della normativa in materia definita a livello nazionale. L’avviso con la relativa modulistica saranno a disposizione sui siti: www.trentinosalute.net e www.modulistica.provincia.tn.it/

