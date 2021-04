Aveva violentato una 14 enne, arrestato a Trento 22 ecuadoriano. Arrestato anche uno spacciatore tunisino

Nella giornata di ieri, venerdì 2 aprile i Carabinieri della Stazione di Trento hanno dato esecuzione a due diversi provvedimenti restrittivi, che hanno portato all’affidamento di entrambi i soggetti alla locale Casa Circondariale.

Infatti, nel pomeriggio i Militari hanno fermato un 22 enne dell’Equador, che da anni vive e lavora in Italia, destinatario di un mandato di cattura internazionale, emesso dall’Autorità Giudiziaria del Paese di origine, per una violenza sessuale commessa, sei anni fa, ai danni di una ragazza infra-quattordicenne e ora è in attesa dell’estradizione per l’esecuzione della pena.

Nella serata infine, sempre i Carabinieri dello stesso Reparto hanno rintracciato e tratto in arresto un 18 enne tunisino, A.F., già ristretto lo scorso marzo, per essere stato sorpreso dai militari nel Parco della Predara con un quantitativo di cocaina e pertanto, sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ma il giovane, in pochi giorni, ha più volte violato la misura alternativa alla detenzione e il Tribunale di Trento ha emesso il provvedimento restrittivo, eseguito ieri dai Carabinieri.

