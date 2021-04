Approvati dal Consiglio di circoscrizione di Ravina e Romagnano le opere di manutenzione più urgenti

Il Consiglio di circoscrizione di Ravina è iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Agitu e Deborah le due donne uccise in questo ultimo periodo. Un’attenzione contro la violenza di genere che vuole anche dare forza al ricordo.

Poi i lavori sono ripresi con la discussione delle opere di manutenzione più urgenti. Principalmente si tratta di interventi di manutenzione sia per le strade che per le aree verdi: fondi stradali in parte dissestati specialmente quelli realizzati con i cubetti di porfido che in alcuni tratti saranno sostituiti dall’asfalto.

Per le aree verdi oltre agli interventi di riqualificazione verranno attrezzate nuove aree gioco per i più piccoli.

Per dare maggiore importanza a questi argomenti che per Ravina e Romagnano non sono per nulla marginali, la presidente Maria Camilla Giuliani, ha trasformato il documento in un atto politico vero e proprio.

Discussa in Consiglio anche la lettera-denuncia di una residente che indicava una serie di situazioni di rumore e assembramenti nel parco di Ravina anche dopo le 22. Un comportamento che oltre ad arrecare disturbo alla quiete pubblica è contrario alle restrizioni previste dalla lotta alla pandemia.

Da parte del Consiglio l’impegno a segnalare il problema alla Polizia Locale in modo che possano monitorare la situazione.

