Trento Art: il profilo Instagram che ritrae il capoluogo trentino

Su Instagram è arrivata Trentoart: si tratta di una pagina che ritrae Trento tramite bellissimi sketches. A gestirla, Shahab Shakib Passand, classe 1967 e originario di Theran ma trentino d’adozione.

Che cos’è @trentoart? “@Trentoart è un account di Instagram che tenta di raccontare la città di Trento attraverso dei disegni e degli sketches.”

Chi c’è dietro a Trentoart? “Mi chiamo Shahab Shakib Passand. Sono nato a Teheran, Iran; nel. 1967. Vivo a Trento da 1986. Per questo motivo mi sento un trentino d’adozione. Ho passato la maggior parte della vita qui e mi sento molto legato a Trento. Come mestiere mi occupo di marketing in un’azienda tecnologica di Trento specializzata nei sistemi d’automazione per le farmacie. Nel tempo libero disegno. Disegnare è stato sempre una passione che avrebbe potuto diventare anche il mio mestiere ma che ho sempre preferito conservare come uno spazio per la mia libertà creativa.

Forse semplicemente ho preferito fare un lavoro più sicuro. Non so darmi una risposta certa in merito. In ogni caso nella mia attività da disegnatore ho avuto sempre buoni riscontri.”

Che materiali e che tecniche utilizzi?

“Ho un passato da acquarellista, ma ormai da una decina d’anni utilizzo l’iPad e lo Smartphone per disegnare.”

Perché proprio Trento?

“Trento è il posto che io chiamo casa ed è il posto che amo. Non è certamente una città spettacolare come possono essere Firenze o Venezia. Trento è un paesone. Però io sono abituato a guardarla quotidianamente e la trovo graziosa, soprattutto nei suoi dettagli. Io tento di fare vedere la città come la vedo io. Disegnarla, inoltre, mi aiuta a scoprirla sempre meglio, c’è sempre quel qualcosa che sei così abituato a vedere lì che non ci fai più nemmeno caso, che ti sfugge.”