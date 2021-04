Spaccate bar a Trento: arrestato 26 enne ucraino. Si sospetta abbia compiuto almeno 8 furti negli ultimi 15 giorni

Nella mattinata di ieri la Squadra Mobile ha denunciato un ventiseienne di origini ucraine, ma in possesso di cittadinanza italiana, perché gravemente sospettato di aver commesso dal 12 marzo al 1° aprile 8 furti all’interno di altrettanti bar dislocati in varie parti della città.

In 5 occasioni, il ladro ha portato via denaro oppure oggetti di valore. Nei restanti tre furti non è stato rubato alcunché. Ma soltanto perché al momento del furto non vi era alcun oggetto che potesse interessare al ladro ne denaro contante.

Il primo episodio è avvenuto all’interno di un bar ubicato nel “Centro Direzionale Trento Sud“, il 12 marzo. Il ladro ha forzato la porta di emergenza ed ha rubato 20 pacchetti di sigarette e numerosi biglietti della lotteria “Gratta e vinci”.

Due giorni dopo, il 14 marzo, in pieno centro storico, è entrato in un altro locale adibito alla somministrazione di cibo e bevande, forzando con delle tronchesi la saracinesca, in via Belezani, portando via 60 euro.

All’incirca due settimane dopo il furto del 14 marzo, ovvero il 26 marzo, il giovane ucraino è entrato in un bar di via Cavour rubando l’incasso di giornata, ovvero circa 4.000 euro.

Non contento, nella nottata del 30 marzo ha forzato la porta d’ingresso di altri due bar. Nel primo in viale Verona ha rubato un tablet e 15 Euro dal registratore di cassa. Nel secondo, in via Mantova, ha sottratto una bottiglia di super alcolico.

Gli altri tre episodi di furto sono avvenuti all’interno di bar ubicati in piazza Pasi, in via Chiocchetti ed in via Guardini 25. Ma non è stato sottratto nulla.

La svolta nelle indagini è avvenuta grazie agli impianti di videosorveglianza di uno dei bar, che ha ripreso, seppur non in volto, il ladro entrare nel locale e portare via la refurtiva.

Le immagini hanno restituito agli investigatori della Squadra Mobile, un’immagine nitida degli indumenti indossati dal giovane ucraino, successivamente rinvenuti nel corso di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione occupata in zona Gardolo, sebbene è risultato residente a Ravina

Inoltre, sempre nel corso della perquisizione dell’appartamento in zona Trento Nord, sono stati rinvenuti e sequestrati i biglietti della lotteria “gratta e vinci” rubati il 12 marzo nel bar di Trento sud.

Sempre nel corso del sopralluogo del furto del 12 marzo, la Polizia Scientifica, è riuscita anche a rilevare un’impronta del ladro, posizionata sulla vetrata del bar, tale da poter essere utilizzata per un confronto e verosimilmente restituirà l’identità del ragazzo denunciato dalla Squadra Mobile.