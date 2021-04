Sono oltre 700 gli operatori sanitari che in Trentino rifiutano il vaccino

Ieri, durante la tradizionale conferenza stampa della task force provinciale, l’assessore Stefania Segnana ha ricordato che il vaccino del personale sanitario è importante per i pazienti, ma soprattutto per gli operatori sanitari: “Tanti operatori che hanno avuto il Covid nei mesi scorsi dovranno aspettare 90 giorni dalla data della positività; in ogni caso sulla base degli arrivi dei vaccini verranno programmate le prossime sessioni di vaccinazione: aspettiamo dosi massicce. Al momento sono garantite tutte le prenotazioni”, ha sottolineato Segnana.

Antonio Ferro, direttore sanitario di Apss presente in conferenza, ha detto che “La sfida è una campagna di vaccinazione epocale, che dovrebbe portarci fuori dal tunnel”. Inoltre ha comunicato che attualmente la copertura dei sanitari vaccinati è intorno all’80%, escluso chi deve essere vaccinato in una seconda fase.

“In questo momento un 10% di personale è in una situazione d’incertezza per vari motivi, ma il gruppo davvero contrario è di pochi punti percentuali. Con i consigli, la giusta informazione e il dovere etico e morale per il personale sanitario di non contagiare i degenti dovremmo arrivare ad un’ampia copertura”, ha detto ancora Ferro, preannunciando l’arrivo a metà aprile del vaccino Johnson&Johnson.

Il personale dell’azienda sanitaria conta circa settemila dipendenti tra gli operatori sanitari, quindi dai dati riportati dal dottor Ferro sarebbero ad oggi circa 700 gli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino più i non vaccinati tra coloro che lavorano a tempo determinato.

Come riportato nell’ultimo decreto Draghi firmato mercoledì per i sanitari non si sottopongono al vaccino scatterà la «sospensione al diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio».

Il datore di lavoro, se il rifiuto di vaccinarsi persistesse, dovrà quindi demansionare il lavoratore con il ritocco al ribasso dello stipendio. Sul fronte vaccini continua in modo incessante la somministrazione. Ieri risultavano somministrate 98.445 dosi (di cui 44.815 richiami). Le fasce di popolazione finora interessate: a cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 444.815 dosi e nella fascia 70-79 anni 11.904 dosi.

