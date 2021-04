Partita la petizione per i parcheggi a Villazzano in Strada della Pozzata e delle Tabarelle

La soluzione al problema dei parcheggi a Villazzano passerà attraverso una petizione con la quale si chiederanno nuovi posti auto in Strada della Pozzata e Strada delle Tabarelle.

Attualmente quelli più capienti si trovano alla stazione o in modalità disco orario nel centro di Villazzano.

Il problema si è riproposto dopo che è stato posizionato un divieto di sosta con rimozione forzata nello spazio che era occupato da due parcheggi in Strada della Pozzata: troppo pericolosi e col rischio anche di ostacolare il traffico.

Si tratta di due vie densamente abitate, ma non servite da adeguati parcheggi, oltretutto strette che non hanno aree adeguate per creare degli stalli.

La raccolta firme appena iniziata ripropone quelle che si sono ripetute negli anni, ma che non hanno mai portato a nulla. Questa volta è stato distribuito anche un volantino a supporto della richiesta della firma necessaria per provare a risolvere una criticità evidente anche per un semplice intervento di operai a bordo di un furgone.

Le due aree parcheggio citate sono troppo distanti per poter essere utilizzate. Nel documento indirizzato alla Circoscrizione vengono fatte anche delle proposte.

Si tratta di due spazi uno all’inizio di Strada della Pozzata e l’altro in Via delle Torricelle subito dopo l’incrocio con Via Villa.

Ci sarebbe poi l’ampia area attualmente incolta che si trova di fronte al civico 20 di Strada Pozzata che oltre ai parcheggi potrebbe ospitare anche un parco pubblico. In questo caso il problema è rappresentato dall’essere un terreno privato che il Comune dovrebbe acquistare o espropriare.

L’area compresa tra Strada della Pozzata e Strada delle Tabarelle nel tempo è stata trascurata ed oggi si trova ai margini del resto del paese.