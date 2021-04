Novella, approvato il bilancio che prevede un asilo nido al posto della piscina. La minoranza si astiene: «Ci aspettavamo una riflessione più approfondita»

È stato approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Novella il primo bilancio “politico” del nuovo Comune.

Un bilancio sostanzioso, del valore di 15.654.601 euro che include diversi investimenti, molti dei quali a completamento delle opere progettate dalle precedenti amministrazioni dei cinque comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez.

Durante la seduta in presenza, il gruppo di minoranza “Costruiamo Novella” ha votato favorevolmente tutti i punti dell’Ordine del Giorno (ben 18), tranne quello relativo al bilancio di previsione 2021-2023.

Pubblicità Pubblicità

«Abbiamo analizzato attentamente la proposta di bilancio e dobbiamo dire di aver trovato una buona programmazione degli interventi che prevede opere importanti ed essenziali, oltre che il completamento di progettualità delle precedenti amministrazioni – fa sapere il capogruppo Alessandro Rigatti –. Eravamo arrivati in Consiglio comunale con tutte le buone intenzioni di votare ad unanimità il primo bilancio “politico” del nostro Comune di Novella, dando piena fiducia e sostegno all’amministrazione. Ci ha lasciato però scettici, perplessi e un po’ delusi sentire un addio definitivo alla piscina per la quale tante risorse economiche ed energie sono state spese per poter continuare ad avere sul nostro territorio qualcosa di davvero straordinario, che gli altri non hanno».

«Rispetto al passato anche più recente sono cambiate le condizioni, e la nascita del nuovo Comune di Novella avrebbe potuto portare a una nuova e attenta analisi dei costi-benefici, delle ricadute economiche e dell’attrattività turistica».

Il gruppo “Costruiamo Novella”, dopo aver portato numerose osservazioni in merito soprattutto al nuovo “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, all’aggiornamento delle tariffe IMIS 2021 dando via libera alla riduzione delle aliquote a favore di albergatori, commercianti, baristi e ristoratori che a causa della pandemia hanno sofferto in modo particolare, ha appreso con amarezza la scelta chiara di sostituire la piscina con l’asilo nido.

Pubblicità Pubblicità



«Nulla da dire sulla decisione di collocare quest’opera all’interno di un polo scolastico, come quello di Revò, che si completerebbe, ma crediamo che non si possano “barattare” due servizi di questa portata, dove l’uno esclude l’altro» aggiunge Rigatti, che ricorda come il suo gruppo abbia presentato delle proposte di miglioramento anche in merito all’intervento di allargamento dell’ingresso dell’abitato di Revò, un’opera attesa da diversi decenni.

In particolare il gruppo consiliare ha chiesto di far presente alla Provincia di allargare non soltanto la curva, ma anche il tratto di strada immediatamente precedente verso Cagnò che presenta una strozzatura significativa (altrimenti l’intervento non sarebbe completo, ma parziale), aggiungendo poi il marciapiede fino almeno all’ingresso dell’abitato a tutela di tutti i cittadini residenti lungo la statale.

La decisione riguardante la piscina, però, non ha trovato d’accordo i quattro consiglieri Alessandro Rigatti, Silvana Angeli, Andrea Iori e Sebastiano Paternoster, che hanno preferito astenersi dal voto. «Riconosciamo il fatto che effettuare una scelta sulla piscina non sia facile, tant’è che dopo un intero decennio di chiusura della struttura, di progetti e di riflessioni, i nodi non sono stati sciolti – continua Rigatti –. Però come gruppo di minoranza ci aspettavamo una riflessione più approfondita e ad oggi non disponiamo di sufficienti elementi per dire “piscina sì, piscina no”».

Sta di fatto che sul bilancio, grazie al Fondo Strategico Territoriale, sono previsti 2 milioni e 460 mila euro a favore di progetti di acquaticità per famiglie. «Se la scelta di abbandonare la piscina sarà definitiva, saremo ben disponibili a sederci insieme alla maggioranza per trovare insieme soluzioni diverse di investimento, ma sempre nell’ambito dell’acquaticità per non perdere questo fondo importante che consentirebbe a Novella di avere un servizio o un’opera distintiva – dichiara in conclusione il capogruppo di “Costruiamo Novella” –. Detto questo, ben venga la realizzazione di un nuovo nido che possa soddisfare le esigenze del territorio. Su questo non possiamo che essere d’accordo, come, del resto, su quasi tutte le proposte del bilancio pur essenziali e di ordinaria amministrazione».

«Auspichiamo che dal prossimo aggiornamento del bilancio triennale possano trovare posto anche opere realmente straordinarie che Novella, in quanto nuovo comune, si deve conquistare anche in forza del nuovo ruolo politico all’interno della valle conseguente alla fusione».