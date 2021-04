Luigi Zanetel in pensione dopo 35 anni

Attivo dal 1986, prima nel municipio di Fiera e poi a Primiero San Martino di Castrozza, racconta la sua lunga storia da segretario comunale.

Martedì 30 marzo è stato l’ultimo giorno in municipio per Luigi Zanetel.

Una vita lavorativa trascorsa come segretario del Comune di Fiera prima e, dopo la fusione dei Comuni dell’alta valle, di Primiero San Martino di Castrozza.

A “Gigi” si spalancano ora le porte della meritata pensione, dove potrà coltivare i suoi numerosi interessi.

Luigi, quali sono le sue prime impressioni da pensionato?

Aver raggiunto la pensione è un traguardo sicuramente importante. È stato un lungo viaggio in cui ho conosciuto tanti validi colleghi ed amministratori.

Quale è stato il suo percorso?

Cominciai a lavorare all’ufficio imposte, che ai tempi si trovava al Palazzo delle Miniere di Pieve. Poi nel 1986 ho iniziato con la prima esperienza da segretario comunale a Mezzano, a cui si è aggiunta dopo pochi mesi la contemporanea assunzione a Fiera. Dal 1990 sono stato impiegato solo al municipio di Fiera, dove venivano gestiti più di dieci consorzi. Dal 1 gennaio 2016 è diventata la sede del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Presi il posto da Valentino Guadagnini, con cui feci il tirocinio durante il corso di segretario. Una persona a cui sono molto grato per avermi insegnato il mestiere. In 35 anni di lavoro ho avuto accanto tre sindaci: Saverio Bancher, Bruno Simion e Daniele Depaoli.

Dal primo incarico nel 1986 ad oggi il lavoro in municipio è mutato. Come ha vissuto questo cambiamento?

Il lavoro è cambiato completamente con l’arrivo dell’informatizzazione. Ai primi tempi si lavorava con macchina da scrivere, carta copiativa e si mandavano i documenti per posta. I primi anni non c’era nemmeno il fax, poi il Bim Brenta regalò a tutti i Comuni questo macchinario che nessuno conosceva. Pensare che oggi anche quella tecnologia è ormai superata e si fa tutto con il computer.

Questi mutamenti come hanno influito sul suo lavoro?

Ora è tutto molto più complicato, tutto è in continua evoluzione, le normative sono difficili e ci sono tante interpretazioni diverse delle norme giuridiche. All’inizio esisteva un codice di poco meno di mille pagine in cui potevi trovare tutto quello di cui avevi bisogno, ora è molto difficile stare al passo con i continui cambiamenti.

Come ha vissuto il passaggio da un piccolo Comune come Fiera ad uno più grande come quello di Primiero San Martino di Castrozza?

C’è stato tanto lavoro da fare. Il Comune unico è stata una macchina da reinventare da zero, visto che eravamo tra i primi a fare le fusioni, in Trentino. Ci siamo riusciti solo grazie ai validi collaboratori che sono arrivati dagli altri Comuni e che ringrazio molto. Importante è stato concentrare tutti in un’unica struttura. Una casa, quella del municipio di via Fiume, dove tutti abbiamo potuto lavorare insieme, a stretto contatto.

Come trascorrerà le sue giornate, ora che è andato in pensione?

Mi dedicherò ai miei tanti interessi. Quelli “di casa”, la cultura e lo sport (ricordiamo che Luigi Zanetel è presidente dell’U.s. Primiero, ndr). Sono sempre stato molto impegnato nel volontariato, ora avrò ancora più tempo per dedicarmi a queste passioni.