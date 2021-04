Le associazioni della Circoscrizione dell’Argentario sono vicine alla resa

Per le associazioni di Martignano è un momento molto difficile. L’esempio arriva dalla sezione Alpini che ha dimezzato gli iscritti, mentre l’associazione “ El Capitel” ne ha perso 100: da 350 a 250.

Del resto con tutte le attività bloccate è impossibile tracciare un calendario e quindi coinvolgere le persone oltretutto in assenza di luoghi aperti per incontrarsi. I tesseramenti avvengono o col passaparola o a mezzo mail, ma è evidente la differenza tra il potersi incontrare di persona.

L’anno scorso il lockdown arrivò quando le associazioni della Circoscrizione dell’Argentario avevano appena ultimato le campagne di tesseramento e quindi il calo era stato decisamente contenuto; tutto diverso quest’anno e così tutte le associazioni sono in sofferenza.

Pubblicità Pubblicità

Questo aspetto ha anche un rivolto economico. I tesseramenti erano una forma di autofinanziamento che si affiancava a quella delle attività ricreative e dagli introiti dei bar: tutto azzerato e solo in alcuni casi sono arrivati i ristori provinciali.

Il Circolo Culturale di Cognola ha diffuso la seguente comunicazione: “ Nel 2020 abbiamo chiuso con 427 soci con un calo pari al 14% cioè 63 tesserati in meno rispetto al 2019. Ad oggi i soci sono 247 con un calo del 33%.

La sezione Ana regge il colpo con i tesserati storici, ma perde il 20% delle tessere tra gli “ Amici degli Alpini”.

Pubblicità Pubblicità



Il Circolo Comunitario di Montevaccino avrebbe anche provato ad organizzare qualche iniziativa per promuovere il tesseramento, ma ha visto gli eventi restare deserti. I

ll Comitato di Quartiere di San Donà è fermo alla manifestazione per il Carnevale dello scorso anno, da allora non è stato più possibile organizzare nulla.

Discorso similare per i Circoli Anziani, aggravata però dal non sapere nemmeno quando potranno riaprire e per loro l’attività sociale era la modalità unica di finanziamento. Se il presente non è per nulla positivo non sono nemmeno confortanti le prospettive ed il rischio concreto è quello di perdere delle realtà fondamentali per il sostegno del sociale e delle fragilità.