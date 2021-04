In pessime condizioni la scala che a Povo porta alle abitazioni protette

Si tratta di una scalinata secondaria, ma non per questo poco utilizzata.

Anzi lo è molto, specialmente dalle persone anziane perché collega fungendo da scorciatoia Via della Resistenza, al fabbricato che ospita gli ambulatori e porta anche alle abitazioni protette di Povo.

Purtroppo da mesi le condizioni delle scale sono quelle documentate dalle foto dei residenti che già l’anno scorso avevano segnalato il pessimo stato degli scalini. Riparati, ma oggi la situazione si ripropone in tutta la sua pericolosità.

Se la causa sia quella di una riparazione fatta male, di un danno conseguenza delle abbandonati nevicate dello scorso inverno e del ghiaccio oppure un atto vandalico non lo si può sapere. Quello che è certo sono le condizioni attuali ad alto rischio che sarà segnalata agli uffici competenti del Comune.

Ma a Povo ci si chiede anche da quegli stessi uffici non vengano fatte delle ispezioni periodiche sul territorio in modo tale da evitare l’aggravarsi dei problemi e quindi maggior costi di riparazione. In paese si spera che in attesa di una riparazione che si spera veloce, nessuno si faccia male specialmente tra i tanti anziani che la percorrono.

