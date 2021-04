Confermata la zona arancione per il Trentino

Da dopo Pasquetta, per la precisione dal giorno 6, il Trentino tornerà in zona arancione. Come era stato ampiamente previsto nei giorni scorsi usciamo dalla zona rossa grazie al calo dell’incidenza che si è stabilizzata intorno ai 220 casi positivi ogni 100 mila abitanti. L’ordinanza è stata firmata nel primo pomeriggio dal Ministro della salute Speranza.

Ha sicuramente contato anche il notevole calo dell’Rt che ormai da 4 settimane consecutive permane sotto l’1. Ieri in Trentino l’incidenza era sotto i 225 casi per 100 mila abitanti. Il Trentino ha attualmente un Rt pari a 0,83. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti covid attualmente sono 249 (- 3 rispetto a ieri) dei quali 47 (- 4 rispetto a ieri) sono affidati alle terapie intensive;

Insieme alla provincia di Trento passano in zona arancione il Veneto (come ha annunciato il presidente Luca Zaia) e le Marche. Restano nove le regioni in zona rossa che dovranno quindi aspettare ancora prima di passare in arancione.

La regola del governo prevede infatti che si debbano avere numeri da arancione per due monitoraggi consecutivi prima di essere classificati in quel colore ma vale solo se il rosso è dovuto all’Rt o al rischio.

Se invece è collegato all’incidenza, cioè ai casi per 100 mila abitanti che devono essere più di 250, può bastare una settimana di zona con più restrizioni. Quel parametro infatti è stato inserito dopo il Dpcm che obbligava all’attesa di 15 giorni se gli altri due sono alti. Intanto continua a scendere l’Rt nazionale, che torna sotto 1 e arriva a 0,98. In calo anche l’incidenza, che è a 232.

A vedere confermato il rosso a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti sono Valle d’Aosta (380), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (318), Emilia-Romagna (297), Lombardia (268), Toscana (260). Ci sono poi due Regioni che resteranno nella zona con più restrizioni almeno per altre due settimane a causa dell’Rt superiore a 1,25 questa settimana o la passata. Si tratta di Calabria e Campania (anche la Valle d’Aosta supera questo limite). A parte queste 9 Regioni, tutte le alte sono arancioni.

