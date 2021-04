Commercialisti e consulenti fiscali al convegno online “Cassa Rurale e Impresa nel nuovo quadro normativo europeo”

Grande partecipazione per il convegno in virtual meeting organizzato e gestito dalla Cassa Rurale Val di Non sul tema “Cassa Rurale e Impresa nel nuovo quadro normativo europeo”.

L’iniziativa, proposta dalla direzione della Cassa Rurale, ha coinvolto la quasi totalità dei commercialisti e consulenti d’impresa del territorio della Val di Non e altri professionisti fuori valle, collegati da remoto per assistere all’incontro.

Tema principale quello dell’accompagnamento delle imprese nell’accedere al credito in base alle nuove Linee Guida dettate dall’EBA, l’Autorità Bancaria Europea e alle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Il presidente della Cassa Rurale Val di Non Silvio Mucchi ha portato i saluti del Consiglio di Amministrazione, ringraziando i professionisti che hanno aderito all’invito di partecipare al convegno. «I regolamenti, le leggi, le normative introdotte dal legislatore – ha dichiarato Mucchi – sono considerate dai consulenti del credito della Cassa Rurale come stimolo, come occasione per trovare soluzioni che costantemente diventano opportunità per tutti gli attori del mercato».

A seguire l’intervento del direttore generale Massimo Pinamonti, in prima linea nel valorizzare, sia dal punto di vista strategico che organizzativo, i legami commerciali tra la banca e le imprese del territorio. «Il mondo bancario sta cambiando velocemente – sono state le sue parole – e dalla Vigilanza Europea sono state emanate importanti normative riguardanti il credito alle imprese, in una fase, quella attuale, in cui alcuni settori sono finanziariamente indeboliti dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19».

È per questo che la Cassa Rurale, grazie alla sua distribuzione capillare sul territorio (25 filiali) e all’area Centro Consulenza Imprese ed Estero, vuole essere protagonista della ripresa economica, ottimizzando il rapporto sinergico tra i tre principali attori dell’economia locale: la Cassa Rurale, le imprese e i commercialisti, questi ultimi quali interlocutori privilegiati dell’azienda, coloro che conoscono i bilanci, i punti di forza e di debolezza, le prospettive e le ambizioni di crescita e di rilancio.

«Ora si apre una nuova sfida e la nostra missione, che è quella del sostegno e della vicinanza al territorio, ha bisogno del nostro agire comune e della nostra professionalità per il bene delle nostre aziende» ha concluso il direttore.

Ospite e relatore dell’incontro Ettore Battaiola, vice responsabile Crediti del Gruppo Cassa Centrale Banca, che nel suo intervento ha esaminato il rapporto banca-impresa nell’attuale contesto normativo. Le esigenze delle imprese e quelle, dall’altro lato, delle banche, trovano una sintesi nell’importante figura del consulente fiscale. La “pioggia normativa” che ha interessato le banche dell’Unione europea è molto complessa e necessita di facilitatori, i commercialisti, che la possano adattare alle singole aziende.

In questo ambito le novità degli ultimi anni sono numerose: Basilea I, II e III, Nuova definizione di default, Calendar provisioning, Principi contabili IFRS9, Linee guida EBA, Codice della crisi d’impresa e insolvenza, solo per citare le norme più impattanti.

Le Casse Rurali Trentine, e in particolare la Cassa Rurale Val di Non con l’area Centro Consulenza Imprese ed Estero, possono accompagnare le aziende nell’interpretazione e nel rispetto di queste norme, offrendo linee di finanziamento “su misura”.

Il convegno ha visto la partecipazione anche di Rita Ruatti, responsabile dell’Area Crediti della Cassa Rurale Val di Non. «I recenti dettami normativi definiti in particolare della BCE hanno introdotto un cambio culturale nel rapporto banca-impresa – ha spiegato Ruatti –. È evidente che le informazioni e i ragionamenti sui progetti, sui nuovi investimenti, sulle scelte strategiche e sul business dovranno essere condivise con il partner finanziario e con il consulente fiscale d’impresa. Solo in questo modo sarà possibile creare un’alleanza vincente».

La registrazione del webinar è disponibile sul canale Youtube della Cassa Rurale Val di Non.