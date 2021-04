Cede la copertura di un capannone abbandonato, 14 enne ricoverato in codice rosso

Poteva avere conseguenze più’ gravi l’incidente avvenuto nel pomeriggio odierno pochi minuti dopo le 16.30 in un cantiere abbandonato nella zona a nord dell’abitato di Besenello nella zona della Posta Vecchia.

Dalle prime informazioni un gruppo di ragazzini stava giocando nell’edificio abbandonato quando la copertura del tetto ha ceduto. Un 14 enne, dopo che la copertura ha ceduto, è caduto in maniera rovinosa da alcuni metri di altezza.

Dopo l’ immediato allarme alla centrale 112 in pochi minuti sul posto sono arrivati un ambulanza partita dal ospedale di Rovereto, l’ auto medica dalla base di Trento , che una volta giunti sul posto hanno prestato le prime cure al ragazzino.

Visto la dinamica importante dell’incidente e i traumi subiti dal 14 enne è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che in pochi minuti è atterrato sul luogo del incidente prestando le prime cure.

Sul posto per supportare i sanitari anche una squadra dei vigili del fuoco di Besenello. Per accertare la dinamica dell’incidente e intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia Roveretana. Il ragazzino nonostante il volo e rimasto cosciente e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara in codice rosso per i traumi subiti.Non sarebbe in pericolo di vita.

