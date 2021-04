Anche Extinction Rebellion in piazza a Trento per riportare al centro il tema ambientale

Ieri, anche a Trento come in altre città d’Italia c è stata la manifestazione dell’organizzazione ambientalista non-violenta di Extinction Rebellion.

Le piazze davanti al Duomo di Trento, nel pomeriggio, erano due: da una parte c’erano Confcommercio, Confesercenti e Associazione Albergatori e Federalberghi.

Le tre associazioni si sono riunite ed hanno proposto cinque punti essenziali per la ripresa economica del paese e per la riapertura che a loro parere, come scriviamo qui è fondamentale.

Pubblicità Pubblicità

Dall’altra parte c’è stata una manifestazione ed una rappresentazione teatrale simbolica fatta da alcuni ragazzi dell’associazione Extinction Rebellion. L’associazione non violenta era in piazza per manifestare contro le “grandi banche” che contribuirebbero all’aggravarsi della crisi climatica ed ecologica finanziando le aziende che investono nell’energia derivata dai fossili.

A parere dei ragazzi, il Coronavirus avrebbe fatto distogliere l’attenzione globale nei confronti della crisi climatica. Secondo loro, questa tematica dovrebbe essere portata di nuovo al centro dell’attenzione.

Il loro messaggio era rivolto specialmente ad “Intesa Sanpaolo” e “Unicredit” ovvero le maggiori finanziatrici della “bolla del carbonio” che porterebbe introiti di 900 miliardi di euro. Per esprimersi, i manifestanti hanno cominciato a danzare in cerchio sotto il suono dei tamburi.

Pubblicità Pubblicità



“E’ nel loro interesse dirottare i soldi oggi investiti nel fossile in una nuova economia e società. Se queste istituzioni riorientassero il loro sostegno a favore della transizione energetica, potrebbero dare una spinta cruciale alla decarbonizzazione dell’economia.” Così viene scritto in uno dei volantini che sono stati distribuiti dal gruppo come proposta alle banche e alle istituzioni assicurative e finanziarie che attualmente “stanno contribuendo all’aggravarsi della crisi climatica ed ecologica.” La finanza rappresenterebbe infatti il terzo emittore globale di CO2.

Vengono anche poi proposti dei punti al governo; tra questi vi è anche il “riconoscimento dell’emergenza climatica ed ecologica.” Si richiede quindi un’altra situazione d’emergenza oltre a quella attuale derivata dal Covid.

Probabilmente misure emergenziali comprese. “Emissioni di gas serra allo zero netto entro il 2025 e stop alla distruzione degli ecosistemi oceanici e terrestri.” E’ anche questa una delle richieste al governo. Secondo loro, la pandemia potrebbe dunque dare inizio ad una nuova società con una logica economica differente.

“Nella situazione economica e sociale che ci troviamo a vivere attualmente le richieste avanzate sono infantili. In un periodo in cui la gente non arriva a fine mese, nel quale le aziende falliscono, i ristori e gli aiuti dello stato sono minimi e in cui crescono a dismisura problemi di ogni genere, l’ambiente passa in secondo piano. E’ inoltre impossibile che lo Stato investa nell’ambiente soldi che attualmente non ci sono neppure per la gente comune. Sarebbe sbagliato.”Si è espresso così un uomo da noi intervistato che stava assistendo con disappunto all’evento.