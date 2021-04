Viaggiava con documenti falsi, arrestato a Spini di Gardolo camionista Moldavo

A Spini di Gardolo una pattuglia della polizia locale, impegnata nel controllo sul rispetto della normativa di contenimento pandemico in particolare relativa ai conducenti di mezzi pesanti esteri in ingresso sul suolo nazionale, ha arrestato un camionista perché in possesso di documenti falsi.

Il personale specializzato del Nucleo Autotrasporto dopo aver accertato tre illeciti alle norme “anticovid” riferite ai membri di alcuni equipaggi e una violazione dei limiti di velocità da parte di un camionista spagnolo andato oltre i 140 km/h, procedeva al controllo di un camion italiano alla cui guida risultava un cittadino di origini moldave.

Il soggetto risultava in possesso di una carta di identità rilasciata in uno Stato membro dell’Unione risultato poi falso dopo essersi rapportati con le competenti autorità del Paese estero mediante il centro di cooperazione internazionale di polizia. Il soggetto veniva quindi arrestato per il reato di cui all’articolo 497 bis del Codice Penale e, su disposizione del P. M. Pasquale Profiti, ristretto agli arresti domiciliari. Al soggetto è stata inoltre contestata la violazione della normativa sulla conduzione professionale di questi veicoli con il fermo amministrativo dell’autoarticolato per 60 giorni.

