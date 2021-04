Trasporto pubblico, i servizi a Pasqua e Pasquetta

Corse regolari festive per l’urbano. Sospesi l’extraurbano, la ferrovia della Valsugana e la Trento-Malè-Mezzana. Ok la linea del Brennero. Trasporto pubblico in funzione in Trentino durante le festività di Pasqua e “Pasquetta”, pur con delle variazioni a cui fare attenzione. Nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 (lunedì dell’Angelo) i servizi urbani di Trento e Rovereto nonché le corse del servizio urbano Alto Garda saranno regolarmente attivi con orario festivo.

Saranno altresì attivi i servizi lungo la ferrovia del Brennero. Sospese invece, sempre nelle giornate di domenica e lunedì, le corse del trasporto extraurbano su gomma, così come i servizi ferroviari sulla linea Trento-Borgo-Bassano del Grappa e sulla Trento-Malè-Mezzana.

A comunicare le variazioni per le festività pasquali è l’Unità di missione strategica mobilità della Provincia autonoma di Trento. La Provincia informa inoltre che nelle fasce orarie previste (dalle 5.00 alle 7.00 e dalle 21.00 alle 22.30) rimarrà attivo il servizio “Elastibus”, alle condizioni previste e consultabili sul sito www.trentinotrasporti.it.

