Quando saranno vaccinati i disabili sensoriali e i caregivers? Lo chiedono in una mozione Cia, Ambrosi e Rossato

Stabilire con chiarezza in quale fase del cronoprogramma saranno sottoposte a vaccinazione persone con “disabilità sensoriali” quali sorde, cieche ed ipovedenti gravi non in possesso del verbale di accertamento sanitario che attesta la disabilità con condizione di gravità ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma 3 e formulare tempistiche, modalità di selezione e prenotazione per la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 a favore dei cosiddetti caregivers e dei familiari conviventi di persone portatrici di disabilità, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali, così come previsto dalle Raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 emanate dal Ministero della Salute il 10 marzo 2021.

È quanto chiedono nella mozione presentata, i 3 consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato, al presidente del consiglio Walter Kaswalder.

La campagna di vaccinazione nella Provincia autonoma di Trento è partita lo scorso 27 dicembre con la somministrazione del vaccino a operatori sanitari e ospiti delle RSA. Nel mese di febbraio 2021 è partita la vaccinazione della popolazione più fragile e anziana: i dati ufficiali parlano di circa 35 mila trentini ultra 80enni (nati prima del 31.1.1941).

In parallelo sono stati vaccinati anche gli anziani che si trovavano nelle liste di attesa per accedere alle Rsa, in modo da poter riprendere gli ingressi nelle strutture. A marzo sono partite le vaccinazioni per gli operatori scolastici di nidi e materne e si procederà gradualmente con gli over 75 e i c.d. “superfragili” (malati di fibrosi cistica, dializzati, chi è in ossigenoterapia e i trapiantati o in attesa di trapianto).

Nelle considerazioni riportate del documento i tre consiglieri del movimento di Giorgia Meloni ricordano che i caregivers, ovvero coloro i quali si occupano di un anziano non autosufficiente o di un paziente disabile, stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà a causa della chiusura di molti servizi diurni e della sospensione delle cure domiciliari dovute alle misure per contrastare la pandemia.

Ciò è particolarmente evidente nelle situazioni di famiglie monogenitoriali in cui l’assistenza della persona fragile ricade completamente su un singolo individuo. Per di più manca un sostanziale riconoscimento di queste figure a livello normativo come, ad esempio, avviene in Spagna, Gran Bretagna, Romania, Polonia o Grecia, ove sono previste tutele come vacanze assistenziali e sconti previdenziali.

In Italia vengono concessi attualmente solo permessi dal lavoro e assegni di accompagnamento ma, di fatto, i caregivers a livello legislativo sono considerati alla stregua di mere “appendici” del malato, vedendo così misconosciuto il proprio imprescindibile ruolo sociale e la loro necessità di conciliare la vita privata con la cura della persona assistita.

«Chi assiste le persone fragili e fragilissime chiede di conoscere con certezza in quale fase della campagna vaccinale verrà sottoposta a vaccinazione, ed è necessario che l’Azienda Sanitaria lo renda noto al più presto aggiornando il cronoprogramma.» – Si legge ancora nella mozione