Prende fuoco Baita Ciamp dele Strie sull’Alpe Lusia. Gravi danni alla struttura

Ancora un incendio in Trentino. A prendere fuoco stavolta è stata la Baita Ciamp dele Strie sull’Alpe Lusia ubicato tra Predazzo e Moena. Per ragioni ancora da capire poco dopo le 19.30 le fiamme hanno avvolto all’improvviso la baita che in pochi minuti ha preso completamente fuoco. La costruzione della struttura completamente in legno ha aiutato ad alimentare le fiamme.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Moena e Predazzo che dopo aver domato l’incendio stanno mettendo in sicurezza la struttura e i dintorni. Purtroppo l’edificio pare aver subito danni molto gravi. Non ci sono notizie di feriti.

