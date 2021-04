Nuova spaccata a Trento. Danni per 3.000 euro per l’immobiliare «Obiettivo casa»

Nuova spaccata nella notte a Trento in via Milano. Questa volta ad essere presa di mira è stata «Obiettivo casa», una delle storiche attività immobiliari del capoluogo con vetrine in via Milano e l’entrata in via dei Mille.

Verso le 6.00 del mattino ignoti hanno mandato in frantumi una delle vetrine di via Milano riuscendo ad entrare all’interno degli uffici. Hanno portato via un computer e un monopattino.

I danni secondo il titolare Andrea Agostini sono di circa 3.000 euro.

Sul posto in segno di solidarietà è intervenuto l’assessore provinciale dell’istruzione Mirko Bisesti. «Devo ringraziare Bisesti per la sua visita che è stata apprezzata come segno delle istituzioni che sono vicine al mondo imprenditoriale e che devono purtroppo subire furti e rapine che negli ultimi tempi sono aumentate nonostante il coprifuoco e l’emergenza sanitaria.» – ha sottolineato Andrea Agostini.

«Cerchiamo di essere vicini a coloro che devono fare i conti con i criminali che penalizzano le nostre attività – ha detto Bisesti all’uscita degli uffici – confidiamo negli uomini delle forze dell’ordine che sono giù sulle tracce dei ladri. Ad Andrea Agostini va tutta la mia solidarietà e quella della giunta provinciale»

Nessuno ha comunque sentito nulla, nonostante gli uffici siano ubicati sotto un condominio e in una zona densamente popolata.

Sul posto è intervenuta anche la scientifica (foto sotto)per cercare di trovare qualche indizio che porti ai responsabili del furto.

Il furto segue di soli due giorni quello avvenuto con tecnica simile alla Bottega del Caffè in via Mantova a Trento (qui articolo) dove dopo aver distrutto la vetrine verso le 5.00 del mattino un ladro arrivato sul posto in bicicletta è entrato nel negozio rubando una bottiglia di birra.

Il filmato è al vaglio degli inquirenti che stanno svolgendo le indagini. Il soggetto potrebbe anche essere lo stesso.