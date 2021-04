La trentina Danila Cattani lancia «Fitgirl», il nuovo allenamento hot

Sta facendo discutere la sua scelta di aderire alla piattaforma hot Only Fans.

La pandemia ha avuto un impatto devastante sul mondo del lavoro. Fra chi lo ha perso e chi si è trovato catapultato nello smart working, c’è anche chi ha creato nuove e interessanti opportunità, soprattutto nell’universo digital.

Danila Cattani – trentenne originaria di Termon di Campodenno, piccolo paese della Val di Non – si è trovata di fronte ad un bivio. Laureata in scienze motorie e chiuse le palestre, ha trascorso l’annus horribilis del Covid moltiplicando la sua presenza sul web, dove ha trasferito tutte le sue competenze di personal trainer.

E ora si appresta a lanciare una nuova e innovativa piattaforma che ha chiamato FitGirl.

“Ho ideato un programma di allenamento dedicato a ogni donna che voglia migliorarsi – racconta – in cui ho condensato tutto quello che ho imparato, in tanti anni, in palestra e studiando. Gli allenamenti sono a 360 gradi, da fare a casa o in palestra, appena riapriranno”. “Gli utenti troveranno programmi per perdere peso, per tonificare o per aumentare la massa muscolare. Al di là degli obiettivi, ognuno ha il suo punto di partenza. Per questo motivo FitGirl è completamente personalizzato: in pratica è come avere una personal trainer a fianco ogni giorno” dice Danila.

Del resto, la giovane trentina social lo è sempre stata. Oggi vanta oltre 100 mila follower su Instagram. “E’ il social più importante, la vetrina per le aziende che sponsorizzo e che mi hanno dato fiducia. In momenti come questi, dove la socialità si è praticamente azzerata, la tecnologia ci è stata di grande aiuto per non perdere il contatto con le persone. Oggi la comunicazione social è diventata una vera e propria attività lavorativa”.

Di recente, la giovane trentina ha deciso di fare un passo ulteriore. Cavalcando l’onda si è iscritta a Only Fans, la piattaforma a pagamento senza censure che durante la Pandemia è passata da 7 a 85 milioni di abbonati.

Attraverso essa si può entrare in contatto, senza filtri, con vari profili. “Ho fatto tanti sacrifici per curare il mio corpo e oggi non mi scandalizza affatto mostrarlo agli altri. Lo faccio mentre mi alleno, perché sono una personal trainer, e da qualche tempo anche in modo più hot su questa nuova piattaforma”.

Bellezza e spirito di iniziativa. Danila non ha timore di raccontarsi, pur sapendo di esporsi a critiche anche feroci. “Ne sono consapevole, del resto ho ricevuto anche commenti pesanti, alcuni dai miei stessi compaesani. Ma francamente me ne infischio e vado avanti per la mia strada. In tanti mi hanno chiesto qualcosa di più e su Only Fans potranno trovare quello che cercano.

Sembra che mostrarsi senza veli costituisca un reato, ma la verità è che ognuno risponde della propria immagine, che usa come meglio crede. Mi chiedo: dove sta lo scandalo? Quale la differenza con riviste o materiale video che si acquista in edicola? In realtà è il solito falso perbenismo tipico della nostra cultura. Sono consapevole di essere diventata un facile bersaglio per le mie scelte non convenzionali, ma io sono felice e orgogliosa di quel che faccio”.

Già, la felicità. Cos’è per Danila Cattani? “Essere padroni del proprio destino, curare l’aspetto fisico, tornare a viaggiare per il mondo. Uno stile di vita che mi ha spinto ad aderire anche al progetto “Il Senso della Felicità”, che sta spopolando sul web tra vip e non e che conta decine di migliaia di seguaci”.