Italia chiusa per tutto il mese di aprile. Il Trentino da mercoledì in zona arancione

Italia zona rossa e arancione per tutto aprile dopo la Pasqua blindata, con regole e divieti – per spostamenti, scuola, visite a parenti e amici, bar e ristoranti – dal 7 al 30 aprile previste dal nuovo decreto covid per arginare la diffusione del coronavirus che sembra non calare.

Per il Trentino c’è una piccola buona notizia. Ieri l’incidenza è scesa a 231 casi ogni 100 mila abitanti. Questo significherebbe che da mercoledì la nostra regione ritorna dopo 3 settimane in zona arancione. Ma saranno i dati di oggi diffusi nella tarda mattinata ad essere decisivi per la scelta della zona da parte del comitato tecnico scientifico.

L’ indice Rt del Trentino non è superiore a 1,25, e ieri era sotto l’1. L’unica preoccupazione sono le terapie intensive che sono 51, salite di 3 unità ieri, mentre i ricoveri sono stabili. La zona arancione comunque dovrebbe essere assicurata.

La quasi sicura zona arancione significa anche che dopo le vacanze di Pasqua scuole materne, elementari e medie torneranno in presenza al 100% e le superiori al 50%. Ma questo, lo ripetiamo, solo se il Trentino da martedì potrà tornare “zona arancione”

Tornando al decreto del governo Draghi: dopo le vacanze, si torna a scuola all’asilo, alle elementari e in prima media. Nella zona arancione, si può raggiungere una volta al giorno un’abitazione privata diversa dalla propria rimanendo nello stesso comune.

In zona rossa, questa possibilità – concessa nei giorni di Pasqua – non ci sarà per tutto il mese. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri, cancella la zona gialla.

Ma non del tutto. Le misure potranno essere allentate, con restrizioni più soft, sulla base dei dati dei contagi e dei progressi della campagna di vaccinazione. Meno casi e più dosi, quindi, potrebbero portare all’adozione di misure e regole meno rigide.

Nel dettaglio, il decreto prevede espressamente “l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale”.

Non si tratta di un impianto blindato: il testo contempla la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri.

La riapertura della scuola fino alla prima media, anticipata dal premier Mario Draghi nei giorni scorsi, si concretizza: “Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado”.

Tutti in aula dall’asilo alla prima media. Da lì in su, entra in gioco la Dad: “Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”