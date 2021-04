Inaugurata la nuova Farmacia Bifarini a Cles

Benedizione e taglio del nastro oggi a mezzogiorno in punto per la nuova Farmacia Bifarini, che ha aperto i battenti a Cles in via Trento 7, nei locali dove fino a qualche tempo fa trovava spazio il negozio Calzature Rossi.

A dare il la a questa nuova attività a pochi passi dal centro di Cles sono stati Graziella Bifarini e il figlio Pierre Habash, che da Perugia hanno deciso di trasferirsi nel capoluogo noneso per aprire la nuova farmacia sulla via principale d’ingresso in paese.

Alla cerimonia d’inaugurazione – avvenuta nel rispetto delle norme anti Covid-19 con distanziamento e utilizzo delle mascherine – erano presenti anche il vicesindaco Massimiliano Girardi, l’assessora Cristina Marchesotti e il presidente del Consiglio comunale Claudio Taller.

A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco di Cles. «Per noi è una soddisfazione e un piacere darvi il benvenuto nella nostra comunità, di cui oggi ci facciamo portavoce – ha esordito Girardi, accogliendo così la dottoressa Bifarini e il dottor Habash –. Siamo orgogliosi di poter contare su un’altra farmacia, una nuova apertura che conferma come Cles sia un polo di attrazione per le attività commerciali. Questo è sintomatico di come il nostro paese sia al centro del sistema-commercio di due valli, la Val di Non e la Val di Sole. Vi ringrazio, quindi, vi auguro buon lavoro e ribadisco, a nome di tutta la comunità: benvenuti a Cles!».

Parole a cui hanno fatto seguito quelle dell’assessora Marchesotti, che ha aggiunto al benvenuto del vicesindaco quello da parte «delle fasce più deboli, che hanno bisogno di un importante punto di riferimento come può essere una nuova farmacia. In questo modo viene aggiunto un servizio fondamentale – sono state le parole dell’assessora – e sono contenta che in un momento difficile come questo si possa inaugurare una nuova attività. È certamente un segnale positivo».

Dopo la benedizione della farmacia da parte di don Renzo Zeni e del tradizionale taglio del nastro, i presenti hanno avuto modo di visitare i locali della nuova farmacia. E di fare anche i primi acquisti.

La farmacia è aperta con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30.