Il sospetto: le immondizie vengono lanciate anche dalla funivia di Sardagna?

I rifiuti abbandonati sono diventati purtroppo un problema anche a Sardagna che, come piccolo centro di montagna, dovrebbe essere esempio di rispetto della natura e non ritrovarsi con la stesse problematiche della città.

La convinzione è che l’abbandono dei rifiuti sia facilitato dalla scarsa frequentazione dei sentieri e dal sostanziale isolamento delle aree più periferiche. L’ideale per chi è alla ricerca di zone adatte per lasciare rifiuti di tutti i tipi, i più gettonati pneumatici, bidoni e inerti.

Via della Madolare e qui la segnalazione arrivò dal postino; la scorciatoia che taglia il tornante poco prima dell’ingresso in paese, infine anche l’area che sovrasta l’abitato: tutti rifiuti non biodegradabili che se non raccolti, potrebbero resistere per anni finendo per creare un danno ambientale.

Un sospetto è che ci sia qualcuno che si sbarazza delle immondizie perfino lanciandole dalla funivia perché i rocciatori ne hanno trovato in posizioni al limite dell’impossibile.

Le proposte non mancano.

La prima è quella di affidare alla Sat la mappatura dei sentieri in modo da renderli più visibili e quindi più frequentabili; creare un parco in mezzo all’area verde che possa essere di interesse anche al di fuori dell’abitato di Sardagna e non per ultimo avviare una campagna di sensibilizzazione dei residenti abbinata a controlli più frequenti ed a un monitoraggio delle zone maggiormente a rischio.

