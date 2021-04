Finisce contro il guard rail e finisce in un burrone. 68 enne ciclista ricoverato all’ospedale di Arco

Brutto ruzzolone per un ciclista 68 enne che stava percorrendo la Provinciale 251 che dalla Valle di Cavedine porta nella piana del Sarca nel primo pomeriggio odierno durante la pausa pranzo verso mezzogiorno.

Dalle prime informazioni il ciclista nell’affrontare una curva nei pressi del Cementifico nei pressi della frazione Ponte Oliveti nel comune di Madruzzo ha perso il controllo della bicicletta finendo contro il guard rail e poi nella scarpata sottostante la strada . Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, la centrale 112 ha attivato i soccorsi giunti sul posto con un’ambulanza del 118 partita dal ospedale di Arco e due squadre dei vigili del fuoco volontari di Calavino.

I sanitari insieme agli uomini della protezione civile hanno recuperato il 68 enne a cui sono state prestate le prime cure. Poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo all’ospedale di Arco per accertamenti. Dalle prime informazioni avrebbe riportato alcuni traumi e non sarebbe in pericolo di vita.

Pubblicità Pubblicità