Coronavirus: 4 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Calano ricoveri, contagi, incidenze ed RT

Oggi il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra 4 decessi dovuti a Covid-19. I nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 64, mentre quelli all’antigenico sono 76, rispettivamente su 1.334 molecolari e su 1.080 test rapidi.

La bella notizia è che oggi l’incidenza è sotto i 225 casi per 100 mila abitanti. Ma i dati di domani saranno decisivi per capire se il Trentino dopo Pasquetta tornerà in zona arancione. L’Rt è dell’0,83% in calo sensibile di rispetto a quello di molte settimane fa (1,02%). «Per la quarta settimana di fila l’rt è sotto l’1 – ha detto Fugatti – cioè è un Rt da zona gialla»

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale: stamane risultavano somministrate 98.445 dosi (di cui 44.815 richiami).

Dei nuovi positivi, 16 sono nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Tra gli adulti la cui positività è stata riscontrata in data odierna, 23 hanno oltre gli 80.

Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti covid attualmente sono 249 (- 3 rispetto a ieri) dei quali 47 (- 4 rispetto a ieri) sono affidati alle terapie intensive; nella giornata di ieri sono stati registrati 17 nuovi ricoveri e 16 dimissioni.

Per i vaccini il bollettino riporta alcuni dati per le fasce di popolazione finora interessate: a cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 444.815 dosi e nella fascia 70-79 anni 11.904 dosi.

