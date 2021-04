Camion con la ruspa rimane incastrato sotto il ponte a Vezzano, Ambrosi: «Gardesana Occidentale merita un occhio di riguardo»

Traffico bloccato e lunghe code con deviazioni lungo la strada comunale che scorre nel abitato di Vezzano nel comune di Vallelaghi questa mattina per un incidente che ha coinvolto un camion che trasportava una ruspa.

Il camion mentre stava transitando lungo la strada statale della gardesana in direzione Trento ha urtato la campata del ponte danneggiandola.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti e dall’autista sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vezzano diretti dal comandante Sandro Leonardi, il personale della gestione strade e le forze dell’ ordine.

Pubblicità Pubblicità

La strada è stata immediatamente bloccata in entrambe le direzioni. Si sono subito formate lunghe code. Il traffico e stato deviato lungo la strada comunale che passa all’interno dell’abitato di Vezzano e sulla strada che porta nell’abitato di Ciago lungo la Strada Provinciale 18 con conseguenti rallentamenti in paese.

Sul posto per un attenta verifica statica del ponte i tecnici provinciali e comunali che hanno verificato l’ intera struttura del ponte.

Il traffico in direzione Riva del Garda e stato ripristinato in tarda mattinata mentre in direzione Trento e ancora bloccato. I vigili del fuoco sul posto hanno ripulito dai detriti il manto stradale. Proseguiranno fino a sera gli accertamenti sulla stabilità del ponte.

Pubblicità Pubblicità



Sull’episodio stradale è intervenuta anche la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia: «L’incidente occorso stamane sulla SS45 bis “Gardesana Occidentale” all’altezza di Vezzano, in Valle dei Laghi, rivelatosi fortunatamente di lieve entità, è evento purtroppo tutt’altro che raro su un tratto di strada densamente trafficato e soggetto a particolari criticità legate alla conformazione del territorio e della sede stradale.»

E ancora: «La viabilità della Gardesana è tematica a cui da tempo rivolgo il mio impegno perché riguarda la sicurezza di tante persone che quotidianamente percorrono un’arteria viaria strategica nel collegare il Garda, le Giudicarie e la Valle di Cavedine con la città di Trento. Già in passato, l’attenzione alle istanze del territorio e il dialogo con le amministrazioni locali si è concretizzata nella messa in sicurezza del tratto di strada che porta a Ranzo, nell’allargamento del manto stradale in alcuni tratti che attraversano la Valle dei Laghi e infine nella sistemazione della “curva del palloncino rosso” fra Vezzano e Vigolo Baselga.»

«Colgo l’occasione inoltre per ringraziare i corpi intervenuti – e in particolare i Vigili del Fuoco di Vezzano, Carabinieri di Candriai e il servizio strade della PAT– che, nel pieno dello spirito d’altruismo e collaborazione tipico della gente trentina, si adoperano quotidianamente per la sicurezza del territorio e, anche in questa circostanza, hanno dimostrato efficienza e prontezza d’intervento, ripristinando la circolazione automobilistica in breve tempo.» – conclude Alessia Ambrosi