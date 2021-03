Venerdì 2 aprile il Bastione di Riva si illumina di blu per la Giornata mondiale dell’autismo

Venerdì 2 aprile il Bastione veneziano sarà illuminato di blu. Così Riva del Garda aderisce al 14° World Autism Awareness Day, la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

La Giornata mondiale dell’autismo rappresenta un momento di consapevolezza, riflessione e sensibilizzazione. Ancora di più in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui le persone nello spettro autistico possono maggiormente accusare lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento e all’eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio.

La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007, è un evento internazionale importante e necessario a stimolare l’impegno in questo settore per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca.

La limitata conoscenza dei meccanismi biologici che causano i disturbi dello spettro autistico è alla base della difficoltà di trovare una terapia mirata che possa intervenire sulle sue cause biologiche. La mancanza di una terapia specifica allarga il fronte degli interventi proposti alle famiglie: è per questo che la verifica scientifica degli interventi disponibili deve rappresentare l’impegno di tutti, affinché le persone con autismo e le loro famiglie ricevano una risposta sociosanitaria basata sul principio di appropriatezza e della massima efficacia possibile.

