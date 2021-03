Spinelli: «Trentino Digitale è uscita dalle secche e diventerà il centro nevralgico delle informazioni del settore pubblico locale»

La Prima commissione, presieduta da Vanessa Masè (La Civica) si è aperta ieri con l’audizione dell’assessore Spinelli sulla situazione di Trentino Digitale spa (Td).

L’assessore ha detto che negli ultimi tre mesi la situazione della società è cambiata. Trentino Digitale ha attraversato serie difficoltà: risultava sfiduciata e ferma, ma è iniziato un percorso verso un modello aziendale più adeguato ai tempi.

Un percorso che è senza dubbio difficile, non privo di ostacoli, ma si è giunti ad una situazione che fa ben sperare. La spa, ha detto ancora Spinelli, è comunque uscita dalle secche e può affrontare il mercato.

Il nuovo presidente Delladio, ha proseguito l’assessore, ha portato la sua grande esperienza e il piano industriale verrà declinato in atti concreti, mentre quello strategico lo sarà su una campo più ampio.

Il nuovo direttore generale, l’ingegner Kussai Shahin, figura importantissima, ha anche lui un passato di vertice e, entrato in azienda il 22 febbraio, è già entrato nel vivo, incontrando tutti i dipendenti.

Da questi incontri è emersa la volontà da parte di molti di rimettersi in gioco. Per ciò che riguarda i rapporti sindacali, ha continuato Spinelli, il conflitto derivava dalla situazione di immobilità dell’azienda. Ma ora anche i rappresentanti dei lavoratori hanno potuto constatare il cambio di passo all’interno dell’azienda, la valorizzazione delle professionalità e il miglioramento dei rapporti dovuto anche all’approccio di presidente e direttore.

Infine, l’assessore ha ricordato che tra poco, il primo aprile, verrà insediato il nuovo direttore del personale (rispondendo a Marini ha detto che avrà uno stipendio lordo di 90 mila euro) che avrà un ruolo importante per il rilancio della spa. Il 12 marzo, ha aggiunto il titolare dello sviluppo economico, è partito il processo di riorganizzazione che è stato presentato il 24 al sindacato.

Per ciò che riguarda gli obiettivi il principale è quello di garantire ai soci servizi di qualità. Elemento strategico per il futuro della comunità trentina, che deve diventare un territorio smart. Seguendo questo obiettivo, ha aggiunto, è stato autorizzato un aumento di organico di 19 persone e altri bandi di concorso verranno predisposti in futuro.

Trentino digitale, ha concluso Achille Spinelli, dovrà essere il centro nevralgico delle informazioni del settore pubblico locale.

Durante l’audizione Alex Marini ha detto che emergono ancora problemi del personale: da 10 anni gli stipendi sarebbero bloccati; molte sarebbero le dimissioni volontarie anche di quadri che starebbero provocando problemi; ci sarebbe inoltre un problema di livelli. Infine, il consigliere di 5 Stelle ha chiesto se sono stati valutati i livelli di stress anche in seguito al Covid.

L’assessore ha risposto a Marini spiegando che le “fughe” di notizie provenienti dall’interno sono un elemento problematico perché un’azienda che lavora sui dati deve avere un margine di riservatezza. Invece, ha aggiunto, per Td tutto finisce in piazza. Una preoccupazione condivisa da Marini, il quale ha però aggiunto che ad un consigliere provinciale i dati devono essere consegnati in tempi brevi.