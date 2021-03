Passaggio di consegne fra rettori: gli auguri di Fugatti, Bisesti e Spinelli

Nel giorno del passaggio di consegne simbolico fra il rettore uscente e il nuovo eletto alla guida dell’ateneo trentino il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti rivolge parole di gratitudine verso Paolo Collini e di augurio per il nuovo incarico a Flavio Deflorian:

“Il rapporto tra l’Università e la Provincia si fonda non solo sulla base istituzionale e statutaria, ma anche su una unità di vedute e di intenti tesi a far crescere il nostro territorio attraverso progetti comuni che valorizzano l’Autonomia. Penso alla nuova facoltà di medicina, ma anche al coinvolgimento in iniziative innovative per le aree più distanti da Trento: l’ateneo è un patrimonio di tutti i trentini e per questo ringrazio il rettore Collini per il proficuo lavoro svolto in questi anni, mentre a Flavio Deflorian, che oggi riceve simbolicamente la cappa di ermellino, rivolgo i migliori auguri da parte di tutta la Giunta provinciale e rinnovo il supporto della Provincia per le sfide che ci attendono in questa fase così difficile e delicata per tutti”.

Anche gli assessori all’università Mirko Bisesti e alla ricerca Achille Spinelli partecipano alle parole del presidente Fugatti e sottolineano le opportunità di crescita che l’alleanza fra Università e Provincia possono portare in prospettiva all’intero territorio: “Grazie alla sinergia fra le principali istituzioni trentine i giovani possono guardare con maggiore fiducia al futuro: didattica e ricerca sono due pilastri su cui si basa lo sviluppo del nostro territorio. Ci preme ribadire che la Provincia c’è e guarda con favore a nuove esperienze e sinergie che lo stimolo di una Università all’avanguardia come quella trentina non può che facilitare”.

