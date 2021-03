La sinistra trentina a caccia di “nemici” vuole un Osservatorio orwelliano «contro l’odio»

Nonostante l’emergenza sanitaria e una crisi economica senza precedenti, la sinistra trentina – Pd in testa – ha una priorità tutta particolare: l’istituzione di un Osservatorio provinciale contro l’odio, le discriminazioni e l’intolleranza.

Si tratta di un disegno di legge – il n. 43 – per la verità presentato prima che scoppiasse la pandemia, nel gennaio 2020, ma che il Pd trentino con ostinazione vuole portare a casa.

Prova ne sono i lavori della 5° Commissione del Consiglio provinciale, ormai da un paio di mesi impegnata su questo disegno di legge, che evidentemente a sinistra sta molto a cuore. Il che non è curioso solo perché la pandemia e la povertà suggeriscono altre priorità, ma anche perché non c’è evidenza di alcun tipo di dilagare dei discorsi d’odio in provincia di Trento.

Eppure, per il Pd bisogna istituire subito un osservatorio che svolga «attività di monitoraggio, controllo e rilevazione di ogni episodio di discriminazione, intolleranza e odio, sia di natura razziale e religiosa, come sessuale e culturale, segnalandolo all’autorità competente in materia di ordine pubblico» (Ddl 43, articolo 2, comma 1).

A nulla vale il fatto che 5° Commissione del Consiglio provinciale sono gli stessi auditi convocati dal centrosinistra a smentire che in Trentino ci sia – anche sul web – un dilagare dei discorsi d’odio.

Massimo Clara per Vox Diritti, per esempio, ha chiarito sulla base di accurate analisi che, dalla quantità di tweet di “odiatori”, emerge che Trento non è tra le zone apicali da nessun punto di vista. Analogamente si è espresso il magistrato Pino Morandini, intervenuto anch’egli in Commissione come portavoce dell’Associazione Family Day.

Morandini ha pure ricordato che il fatto che l’Osservatorio che il Pd vorrebbe creare in seno al Consiglio provinciale poggi su motivazioni del tutto vaghe, non solo lo renderebbe ente inutile ma anche pericoloso.

In primo luogo per i soggetti che verrebbero monitorati per motivi «d’odio», tra cui potrebbero finire le associazioni pro family. Dico questo, ha precisato il magistrato, perché è già successo: nell’edizione 2020 dello Year of Hate and Extremism, pubblicato negli Stati Uniti il 1° febbraio 2021, tra i gruppi d’odio – assieme ai neonazisti e ai simpatizzanti del Ku Klux Klan – sono finite decine di associazioni che promuovono la vita, la famiglia naturale e la libertà religiosa.

E’ questo che vuole la sinistra trentina? Schedare i pro life e i pro family? Data la vaghezza del disegno di legge, il sospetto viene. Non ci sono già le leggi e i magistrati, per punire chi compie dei crimini? Non è che oltre a creare un altro baraccone, si vuole ancora una volta costruire qualcosa che serve a certi politici per legittimare se stessi delegittimando gli altri? Non c’è nulla di più comodo ed efficace, infatti, che odiare chi ha idee diverse dalle proprie, accusandolo di essere un “odiatore”: è una tattica che la sinistra usa in tutto il mondo da sempre, da quando accusava gli avversari di Joseph Stalin di essere “per la guerra” e contro la pace!

Inoltre, Morandini ha messo in evidenza come un Osservatorio come quello che vorrebbe istituire la sinistra – oltre ad innestarsi in un quadro tutt’altro che di odio dilagante – darebbe un’immagine negativa e non realistica del Trentino, notoriamente terra di accoglienza ed integrazione. E di un’immagine negativa, soprattutto in vista della ripresa economica e del ritorno dei turisti, il Trentino non ha certo bisogno.

C’è allora da sperare che il centrodestra trentino e la Giunta Fugatti fermino questo disegno di legge che, oltre ad essere inutile, rischia solo di creare a livello locale quelle derive liberticide che il Pd a livello nazionale sta cercando di promuovere con il ddl Zan.

Il pretesto infatti suona bene, ma inganna. Si scrive infatti «inclusione», «tolleranza», «tutele», «diritti». Ma si legge sempre allo stesso modo: bavaglio.