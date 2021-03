Ecco le principali misure del nuovo decreto «Dopo Pasqua». Niente stipendio per i «No Vax»

Il Decreto Legge contenente le restrizioni per il periodo dopo Pasqua sarà all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, mercoledì 31 marzo 2021, convocato alle ore 17,30 (non è ancora ufficiale l’ordine del giorno).

Nel testo le principali disposizioni presenti e alle quali sta lavorando il Governo dovrebbero essere le seguenti:

– L’automatismo di allentare le misure con il miglioramento dei dati. Dovrebbe essere inserito un automatismo secondo il quale, sotto una certa soglia, tra il 15 e 20 aprile, prevederà un allentamento delle misure anti-contagio, in relazione a un eventuale miglioramento dei dati. Da quanto si può raccogliere, non si tratterebbe del ritorno della zona gialla, piuttosto di un via libera ad aperture di bar e ristoranti a pranzo ed eventualmente anche della ripresa delle attività di teatri e cinema.

– Scudo penale per i somministratori di vaccini.

– L’obbligo vaccinale per i sanitari, si lavora a sanzioni. Ci dovrebbe essere una norma che stabilisce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari no-vax. Il Ministero della Giustizia, viene spiegato, sta lavorando alle eventuali sanzioni.

– Divieto a Governatori di chiudere scuole fino a prima media. Dovrebbe essere inserita una norma che vieta ai Governatori regionali di chiudere le scuole fino alla prima media, a prescindere dalla fascia di colore in cui la loro Regione sarà inserita, di volta in volta, in base ai dati epidemiologici.

Scateneranno molte polemiche le eventuali sanzioni ai no vax per quanto riguarda l’obbligo vaccinale degli operatori sanitari.

Oltre alle sanzioni infatti potrebbe saltare anche lo stipendio a coloro che non intendono vaccinarsi. Stiamo parlando di medici, infermieri e oss.

Ieri sullo scottante argomento durante la tradizionale conferenza stampa della task force provinciale sono intervenuti il governatore Maurizio Fugatti e il dottor Ferro.

«Quando le situazioni sono straordinarie – ha sottolineato il governatore – bisogna prendere delle decisioni straordinarie, quindi sono d’accordo con l’obbligo per il personale sanitario di farsi vaccinare. Sappiamo bene che è una decisione drastica e sarebbe giusto che le persone scelgano in libertà, ma in questo momento non può che essere così».

Stessa linea anche da parte del direttore sanitario dell’Azienda sanitaria Antonio Ferro (nella foto): «È un dovere etico e morale: i sanitari non possono mettere a rischio la vita dei degenti, perché è di questo che si parla. Chi non può fare la vaccinazione per qualche motivo di salute viene certificato dall’Azienda, ma tutti gli altri devono farlo. Abbiamo chiesto il supporto dei sindacati e continuiamo a tenere le sedute aperte per il personale sanitario. E lo saranno finché l’ultimo non avrà avuto la propria dose».

Provincia e Apss sottolineano infine l’importanza delle vaccinazioni per il personale medico-sanitario. Allo stato attuale, fra personale medico, infermieristico e Oss, la percentuale dei vaccinati è pari circa all’85%.

Vaccinarsi, è stato ricordato nel corso della conferenza stampa, per queste categorie di lavoratori è anche un dovere morale, nei confronti dei malati e degli utenti che fanno capo alle diverse strutture sanitarie e assistenziali.