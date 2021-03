“Costruiamo Novella” ricorda con affetto Orazio Angeli: «Grazie per il tuo esempio, che sia uno stimolo a essere migliori»

Orazio Angeli se n’è andato improvvisamente lunedì mattina, all’età di 63 anni. La sua scomparsa ha lasciato attoniti quanti lo hanno conosciuto e hanno avuto la fortuna di apprezzare il suo animo buono, sempre disponibile e sorridente, nonostante le difficoltà.

Commovente il ricordo che il gruppo consiliare “Costruiamo Novella” gli ha dedicato sui social. Il ricordo particolare di una persona che nel suo lavoro quotidiano e nella sua azione instancabile per gli altri è stato un ponte tra le persone e le comunità di Novella.

«Caro Orazio, ti saremo sempre grati per la preziosa opera che hai prestato sul tuo, purtroppo, troppo breve cammino a favore delle nostre Comunità – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo –. Crediamo che anche Novella debba riconoscerti di aver saputo credere nell’unione, nella collaborazione, nella solidarietà tra persone e istituzioni. Sei stato un tessitore di relazioni, con fare onesto, silenzioso e sensibile. Sempre con il sorriso nonostante le difficoltà hai saputo dare entusiasmo, coraggio ed energia alle tante persone che hai incontrato sul tuo cammino, dando spesso e volentieri una mano a chi ne aveva bisogno».

«Grazie per l’esempio che ci hai dato, per la tua tenacia e per il tuo impegno disinteressato nel lavoro, nello sport, nel volontariato e nella parrocchia. Hai lasciato il segno ovunque. Cercheremo di camminare sui tuoi passi imparando anche noi a costruire Comunità come hai saputo fare tu. Il tuo ricordo possa essere sempre da stimolo ad essere migliori».