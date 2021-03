Coronavirus: nessun decesso e 187 positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

Oggi il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non registra decessi dovuti a Covid-19. I nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 73, mentre quelli all’antigenico sono 114, rispettivamente su 1.679 molecolari (1.115 analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 564 alla Fem) e su 1.170 test rapidi.

La bella notizia è che oggi l’incidenza è sotto i 250 casi per 100 mila abitanti. Ma i dati domani saranno decisivi per capire se il Trentino dopo Pasquetta tornerà in zona arancione.

I molecolari poi confermano 100 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale: stamane risultavano somministrate 95.857 dosi (di cui 32.275 richiami).

Dei nuovi positivi, 24 sono nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: si sta ricostruendo se questo comporterà il quarantenamento di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 18). Tra gli adulti la cui positività è stata riscontrata in data odierna, 22 hanno tra 60-69 anni, 8 tra 70-79 anni e 12 di 80 e più anni.

Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti covid attualmente sono 252 (stabili) dei quali 51 (+3) sono affidati alle terapie intensive; nella giornata di ieri sono stati registrati 27 nuovi ricoveri e altrettante dimissioni. I guariti oggi salgono di altre 331 unità.

Per i vaccini il bollettino riporta alcuni dati per le fasce di popolazione finora interessate: a cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 43.537 dosi e nella fascia 70-79 anni 11.181 dosi.

