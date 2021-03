Controlli Covid: chiusi un bar e un salone di parrucchiere in val di Fiemme. Sanzioni ai titolari

Proseguono i controlli sull’osservanza delle norme anti covid da parte dei Carabinieri che a Imer hanno accertato la presenza di clienti all’interno di un bar, dove si continuava a servire al banco. Oltre a sanzionare gli indisciplinati e l’esercente, i militari dell’Arma hanno applicato anche la sanzione della chiusura del locale, apponendo i sigilli per 5 giorni.

E’ poi il turno dei carabinieri di Predazzo, che dopo avere notato un anomalo viavai da un salone di parrucchiere, hannverificato come l’esercizio fosse in piena attività e come all’interno del locale alcuni clienti fossero serenamente in poltrona “sotto le forbici” del coiffeur, nonostante i divieti.

Il salone, gestito da un trentatreenne di origine cinese, è stato chiuso e il titolare sanzionato per l’inosservanza delle disposizioni sulla zona rossa. Stessa sorte per i due clienti in poltrona, che residenti in un altro comune, si erano spostati a Predazzo senza una valida motivazione e pertanto sono stati multati e rinviati al domicilio, senza completare il taglio.

