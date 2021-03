Chico Forti trasferito in un altro carcere: siamo ormai al conto alla rovescia

Non è ancora stata stabilita una data precisa ma Chico Forti dovrebbe rientrare in Italia nel giro di qualche settimana, entro maggio. Almeno così spera lo zio, Gianni Forti: “Siamo fiduciosi” afferma. Siamo insomma al conto alla rovescia.

Alla fine dell’anno passato era sempre stato il titolare della Farnesina Di Maio, all’epoca in carica con il governo Conte, ad annunciare che Italia e Usa avevano trovato l’accordo per il trasferimento di Forti nel suo Paese d’origine.

Una speranza che trova nuovamente conferma nelle parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio che durante la trasmissione Tg2 Post, lunedì sera ha detto che “Ci sono tutti i segnali affinché il prima possibile possa arrivarci la buona notizia su Chico Forti” e, rispondendo alla giornalista Manuela Moreno, ha spiegato: “Noi sentiamo Chico pressoché ogni giorno, le posso dire che stiamo aspettando gli ultimi documenti dall’amministrazione degli Stati uniti per potere procedere poi alle operazioni di trasferimento. Però la buona notizia è che Chico Forti è stato trasferito in un altro penitenziario negli Stati Uniti, un penitenziario dove si collocano i detenuti in attesa del trasferimento.”

È un primo grande passo avanti per l’oramai sessantaduenne trentino in carcere in Florida da ventun anni, dopo la condanna all’ergastolo per un omicidio che ha sempre negato di aver commesso, dopo che lo scorso 23 dicembre il Ron De Santis, governatore della Florida, gli aveva concesso di avvalersi dei benefici previsti dalla convenzione di Strasburgo e quindi di tornare in Italia.

La speranza è che possa tornare presto libero dopo tutti questi anni in carcere, ma per ora è stato stabilito che in Italia dovrà scontare in resto della pena e lo farà in una struttura non statale perché, come ricorda Giovanni Forti, la procedura prevede infatti il trasferimento di Chico da un carcere dello Stato della Florida a una struttura federale.

Quindi dovrebbe tenersi un’udienza con i legali di Chico e qui il detenuto dovrà accettare alcune condizioni necessarie per procedere con il trasferimento nel suo Paese.

La speranza è davvero che si tratti solo di poche settimane: “Speravamo che potesse essere in Italia per il suo compleanno (8 febbraio) – confida lo zio – ma la pandemia ha complicato le cose. Ora speriamo che il passo sia breve. Siamo fiduciosi. Di Maio si è speso di persona, il suo operato prosegue e anche l’ex sottosegretario Fraccaro continua a seguire il caso.”