Cade in bici a Civezzano, 15 enne ricoverato al santa Chiara in codice rosso

Una rovinosa caduta in bicicletta di un ragazzino 15 enne ha mobilitato le aliquote della protezione civile nella mattinata odierna pochi minuti dopo le 9.30 nella frazione Campagnaga nel comune di Civezzano.

Da una prima ricostruzione il 15 enne era in sella alla sua bicicletta e per ragioni anche da capire è caduto in maniera rovinosa a terra. Il ragazzo in attesa dell’arrivo dei soccorsi è stato aiutato da alcuni passanti.

La centrale unica 112 ha mobilitato i soccorsi che in pochi minuti sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un auto sanitaria partite da Pergine Valsugana.

Dopo le prime cure visti i traumi e la giovane età e stato richiesto il supporto del elisoccorso partito da Mattarello che in pochi minuti e atterrato sul luogo del incidente con il supporto dei vigili del fuoco di Civezzano intervenuti con una loro squadra.

Il ragazzino dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato in ospedale a Trento in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. Si esclude la presenza di terzi coinvolti nella caduta.

