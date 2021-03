Viaggi all’estero: al rientro 5 giorni di quarantena e test al termine della scadenza

Viaggi all’estero covid e nuove procedure per l’arrivo e il rientro in Italia. Arriva l’ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo di stop con quarantena per chi arriva o rientra dai Paesi Ue.

Tampone, quindi, e quarantena di 5 giorni e di nuovo test molecolare o antigenico per chi arriva o rientra in Italia anche dai Paesi dell’Unione europea.

L’ordinanza, firmata dal ministro Speranza nel pomeriggio di oggi, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale stasera o domani mattina al massimo. Il provvedimento sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., fino al 6 aprile.

