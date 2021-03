Vaccinazioni in ambienti di lavoro: opportunità o obbligo?

Il Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave, abbreviato in SARS-CoV-2 (acronimo dall’inglese Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2), con la sua conseguente sindrome clinica COVID-19 (Coronavirus Disease 19), ha posto con urgenza l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione da adottarsi in tutti gli ambienti di lavoro.

Sin dalle prime fasi della pandemia, le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla prevenzione del contagio si sono focalizzate sui cosiddetti “interventi non farmacologici” (in inglese, NPI, non-pharmacological interventions), prevalentemente rappresentati dal distanziamento interpersonale, l’attenzione all’igienizzazione delle mani, e dall’applicazione di misure “barriera” come l’uso di protezione respiratorie.

Conseguenti interventi e protocolli di sicurezza, settoriali o generali che siano, sono stati pertanto adottati da tutti i datori di lavoro, sia tramite la diffusione di nuove procedure specifiche, sia adeguando il documento di valutazione del rischio biologico, vigilando sulla loro corretta applicazione.

Tutto ciò ha certamente aiutato ad evitare il diffondersi del virus negli ambienti di lavoro: i rapporti INAIL pubblicati a partire dal Febbraio 2020 suggeriscono, in effetti, che con l’eccezione dell’assistenza sanitaria in senso lato, e di alcuni focolai estivi nelle imprese della logistica e della lavorazione della carne, i luoghi di lavoro hanno solo marginalmente contribuito alla diffusione della Pandemia sul territorio nazionale.

L’emergenza delle varianti del virus (le c.d. Varianti di Interesse, o V.O.C., variants of concerns), e in particolare quella inglese (B.1.1.7), la sudafricana (501.V2), e la brasiliana (P1), così denominate sulla base dell’area geografica in cui è avvenuto il primo sequenziamento genetico, ci ripropongono però significativi dubbi sull’effettiva efficienza preventiva degli NPI; in particolare, si dibatte se sia indispensabile aumentare la distanza di sicurezza interpersonale (identificata in 1 metro per la c.d. “variante originaria” o Wild-Type, o Wuhan), e se alle mascherine chirurgiche debbano essere preferiti i ben più protettivi facciali filtranti di classe 2 (FFP2) senza valvola.

E’ bene ricordare che solo questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie rappresentino veri e propri dispositivi di protezione individuale (DPI) in assenza della deroga a favore delle mascherine chirurgiche prevista dai decreti legge emanati dal Governo Conte nel 2020, successivamente convertiti in legge ordinaria e di validità coincidente con la durata dello stato di emergenza.

Una cosa però rimane certa.

Gli NPI, i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione suindicate possono moderare il rischio, ma non abbatterlo. In altri termini, rifacendoci a quanto previsto dal diritto positivo, solo parzialmente adempiono ai principi cardine della prevenzione, rappresentati dall’eliminazione del rischio alla fonte (art. 15 , primo comma lett. e) del D.Lgs. 81/08), e dalla “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, obiettivo indicato dall’art. 2087 c.c. e dall’art.18, primo comma lett. z) del D.Lgs. 81/08.

Il punto è, pertanto: come si può proteggere adeguatamente il lavoratore dall’agente di rischio biologico rappresentato dal SARS-CoV-2?

I vaccini attualmente disponibili contro SARS-CoV-2 si sono dimostrati presidi efficienti e sostanzialmente efficaci nella prevenzione della malattia (i.e. COVID-19). Inoltre, con diverse specificità, conseguenti dalla diversa strutturazione (preparati a base di mRNA vs. preparati a base di vettori adenovirali, a loro volta distinti in adenovirus umani e di scimmia), la vaccinazione di massa si è dimostrata in grado di ridurre in termini consistenti la circolazione del patogeno, riducendo incidenza e gravità dei casi. In altre parole, oggi sappiamo che con la vaccinazione di massa possiamo proteggerci adeguatamente, e ne abbiamo ampia dimostrazione in tutti quei Paesi dove le somministrazioni vaccinali sono arrivate a percentuali importanti della popolazione, con il conseguente crollo della curva dei contagi e soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva.

Detto altrimenti: se l’obiettivo, come deve essere, è tutelare la salute pubblica, non vi sono alternative. Bisogna vaccinarsi: solo così potremo uscire vincitori dalla pandemia, riprenderci la nostra vita e pensare al problema del rilancio economico. Il COVID-19 ci ha insegnato che non c’è economia senza salute, e viceversa, rappresentando due facce della stessa medaglia inscindibilmente collegate tra loro.

Posto quindi che le vaccinazioni sono la soluzione, si pone oggi il problema se introdurre l’obbligo vaccinale, e con quali modalità.

Va sottolineato che i Coronavirus fossero invero già conosciuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro come agenti di rischio biologico. Prima della dichiarazione della pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità, nel corso del 2020, essi erano già classificati fra gli agenti patogeni di gruppo 2 (i.e. agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; art. 268 D.Lgs 81/2008), e come tali indicati espressamente nell’allegato XLVII del D.Lgs. 81/08.

Va però precisato che, con la dovuta eccezione dei due patogeni umani SARS-CoV-1 e MERS-CoV, responsabili di focolai epidemici geospazialmente limitati, SARS-CoV-2 è però caratterizzato da una elevata diffusività nella popolazione generale, con la conseguenza di potersi diffondere agevolmente anche negli ambienti di lavoro. A differenza di SARS-CoV-1 e MERS-CoV, le cui infezioni vedono sostanzialmente coincidere il picco della sintomatologia ed il picco dell’infettività, nella SARS-CoV-2 il picco dell’infettività precede di tre giorni l’esordio della sintomatologia, rendendo il soggetto infetto un inconsapevole diffusore dell’infezione nel corso delle sue relazioni quotidiane.

I focolai COVID-19 sono un esempio emblematico dell’estrinsecazione di tali proprietà, conseguenza del diffondersi di contagi ravvicinati nel tempo e in più persone (almeno due) all’interno di un reparto, di uno stabilimento, persino in un intero settore produttivo come accaduto nel comparto carni in Germania e anche in Italia.

Ne consegue, è quindi opportuno ribadirlo, che tutte le misure preventive non farmacologiche siano in qualche modo compromesse in partenza dalle specificità dell’infezione virale, stressando l’utilità strategica della vaccinazione.

E’ l’art. 32 secondo comma della Costituzione ad indicare la strada maestra da seguire, in particolare nel suo secondo comma: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ne consegue che a qualsiasi obbligo vaccinale la Costituzione ponga un’espressa riserva di legge.

Riserva di legge che, ad oggi, non è stata ancora esercitata dal legislatore, il quale ha preferito puntare sulla comunicazione efficace, il che ovviamente pone molti interrogativi e questioni rilevanti anche negli ambienti di lavoro.

Una delle ragioni che ha motivato, fino ad oggi, la mancanza di espressa formulazione del legislatore sul tema di cui in oggetto, e cioè sull’obbligo vaccinale negli ambienti di lavoro, è la sussistenza di una specifica voce normativa rappresentata dall’art. 279 del D.Lgs. 81/08. Secondo quanto stabilito dal Testo Unico, ed in particolare al comma 2 (“…il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.”) era già previsto che il datore di lavoro, su parere del medico competente, mettesse a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non erano già immuni dall’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura dello stesso medico competente.

Tali indicazioni sono particolarmente cogenti negli ambienti di lavoro sottoposti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e dove esista il concreto rischio di esposizione ad agenti biologici: l’esempio più emblematico è ovviamente rappresentato dal settore sanitario e della cura della persona.

L’ovvia ed irrisolta questione è: si può applicare questa norma anche al rischio derivante dal SARS-COV-2?

Benché l’imposizione di un obbligo, per di più sfruttando un contesto normativo già esistente e ben noto, ancorché non pensato né implementato avendo a riferimento il contesto attuale, possa sembrare una soluzione semplice ed efficace, le possibili mutevolezze interpretative pongono gli ambienti di lavoro a rischio di dipendere dalla maggiore o minore gi sensibilità della giurisprudenza nei confronti dell’istituto della vaccinazione.

Il rischio, detto altrimenti e mutuando una terminologia già molto diffusa in ambito scientifico, è quello di un vero e proprio “cherry picking” normativo (i.e. fallacia logica, caratterizzata dall’attitudine da parte di un individuo volta ad ignorare tutte le prove che potrebbero confutare una propria tesi ed evidenziando solo quelle a suo favore). Emblematica a tale proposito potrebbe essere l’Ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Belluno n. 12/2021.

Nonostante la ribalta mediatica ricevuta, il testo dell’ordinanza è molto chiaro: il Giudice si è però solo limitato a respingere il ricorso di alcuni operatori sanitari che non si erano sottoposti alla vaccinazione messa a disposizione dal datore di lavoro e per questo motivo collocati in ferie obbligatorie. Questo rientra pur sempre nel potere organizzativo tipico del datore di lavoro, ma lascia invece inalterati tutti gli interrogativi sull’obbligo imperativo di vaccinarsi in ambito sanitario.

Evidentemente sarebbe da ritenere ben più autorevole ad indirizzare le scelte del legislatore e dell’interprete la Sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2018 depositata il 18/01/2018 in tema di vaccinazioni obbligatorie previste dal D.L 73/2017 (poi convertito nella L. 31 luglio 2017, n. 119).

Nella sentenza si possono ritrovare numerosi insegnamenti magistrali della Corte che possono essere così enucleati e che dovrebbero essere il fondamentale parametro di riferimento per il legislatore:

“l’art. 32 della Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività”;

“la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”;

“il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica, deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi della comunità scientifica nazionale ed internazionale”;

se si potesse ravvisare “una copertura vaccinale insoddisfacente si rientrerebbe nella discrezionalità e nella responsabilità politica apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”;

la “profilassi per la prevenzione della diffusione della malattie infettive ha l’obiettivo di perseguire l’immunità di gregge, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo”;

il “contemperamento di molteplici principi costituzionali lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.

In buona sostanza per alcuni settori essenziali (sanità, scuole, forze di polizia, giustizia) è forse venuto il momento di passare dalla raccomandazione all’obbligo proprio per evitare che il diritto individuale sia, di fatto, prevaricatore del diritto collettivo.

Negli ambienti di lavoro questo passaggio di politica sanitaria è oggi ancora più essenziale per evitare forzature interpretative delle norme di sicurezza vigenti, per evitare che si diffondano focolai e che il doveroso riconoscimento di tutela assicurativa INAIL del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro possa creare evidenti problemi i al sistema economico e organizzativo dell’impresa e degli Enti coinvolti.

Ovviamente per introdurre un obbligo cogente bisogna essere in grado di garantire le vaccinazioni per uno o anche tutti i servizi essenziali citati o si rischierebbe di avere un obbligo solo scritto sulla carta, ma di fatto non eseguibile nèe tantomeno sanzionabile in via amministrativa o penale. Il noto brocardo latino “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” in materia penale e il “tempus regit actum” in materia amministrativa e civile sarebbero certamente azionabili per difendersi nel merito di eventuali contestazioni.

La conclusione di tutto questo ragionamento può essere rappresentata dalla constatazione che l’obbligo di vaccinazione negli ambienti di lavoro sia legittimo solo se deciso dalla Stato centrale anche tramite la decretazione d’urgenza. Di contro, appaiono invece poco giustificabili le prese di posizione di alcuni che tentano di far rientrare tale adempimento nell’obbligazione di sicurezza generale del datore di lavoro in assenza di una norma specifica che preveda l’introduzione della vaccinazione anti – Covid come obbligo imperativo e in presenza di un’espressa riserva di legge costituzionale come quella dell’art. 32, secondo comma.

Ovviamente vanno anche valutati gli eventuali effetti avversi sui vaccinandi attraverso la farmacovigilanza. Non si può escludere che alcuni possano pensare di richiedere un risarcimento dei danni anche per conseguenze ritenute tollerabili. Ciò appare tanto più rilevante per semplici ragioni statistiche.

Dovendosi eseguire un numero enorme di vaccinazioni (oltre 40 milioni) in un ristretto periodo di tempo (idealmente, pochi mesi), il numero di eventi avversi che dobbiamo attenderci tenderà ad avvicinarsi a quello teorico, con il rischio che la vicinanza temporale degli eventi li renda maggiormente apprezzabili a livello mediatico, con conseguente opposizione dell’opinione pubblica all’imprescindibile pratica vaccinale.

Bisogna quindi pensare di prevedere in quali casi specifici possa essere prevista una qualche forma di equo indennizzo o di risarcimento in favore del danneggiato.

Qui si pone un altro tema quello relativo allo “scudo penale” per chi somministra materialmente i vaccini anti – Covid che sappiamo essere notoriamente di tipo sperimentale. Non è certamente un problema da sottovalutare dato che abbiamo già potuto notare che in alcuni casi di reazioni avverse sono già state aperte indagini penali nei confronti di medici ed infermieri che hanno somministrato il vaccino.

Anche in questo caso è ancora una responsabilità del legislatore nazionale quella di dover prendere la decisione se adottare una sorta di scriminante per gli operatori sanitari che svolgono solo il loro dovere di professionisti e tutelandoli da azioni penali. Nulla vieterebbe comunque di valutare di mantenere una sorta di tutela civilistica da graduare a seconda dei casi da indicare espressamente in legge. . Probabilmente le indagini penali dovremmo aspettarcele anche in futuro se come appare la responsabilità dei sanitari si baserà sull’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave e non si introdurrà nell’ordinamento una specifica scriminante.

Come abbiamo cercato di sintetizzare i problemi normativi da affrontare sono molto complessi, ma non per questo irrisolvibili, ma serve una visione politica nazionale che solo il Governo può dare per evitare il caos e non è auspicabile delegare alla giurisprudenza la risoluzione dei problemi contingenti che invece dovrebbero essere affrontati nell’ottica di una visione chiara di politica sanitaria omogenea per tutte le Regioni.

dott. Andrea Merler Giurista e Ispettore del lavoro – dott. Matteo Riccò Medico, Specialista in Medico del Lavoro / Specialista in Sanità Pubblica

“Questa comunicazione e i suoi contenuti sono riferibili a ricerche, posizioni e convincimenti personali che non impegnano le istituzioni rappresentate dai relatori a vario titolo”.